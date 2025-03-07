الاستخبارات السورية تكشف "الأيادي" المتسببة في أحداث منطقة الساحل العسكرية

كتب عبد الوهاب الجندى

كشف رئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري، أنس خطاب، عن تفاصيل التحقيقات في أحداث الساحل السوري العسكرية، التي وقعت ضد مسلحين وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا.

وقال خطاب في بيان نشرها على "إكس": في خضم الأحداث الأخيرة التي تشهدها منطقة الساحل السوري من ممارسات إجرامية وهمجية تنتهجها بعض العصابات الفارة من العدالة، كان لا بد من التنويه إلى عدة نقاط:



1-منذ اللحظة الأولى لتحرير مدينة حلب وحتى أكرمنا الله بتحرير العاصمة دمشق، كنا (في إدارة العمليات العسكرية) نوجه جميع وحداتنا المنتشرة في المحافظات إلى ضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع الآخرين، وهذا واجب علينا. وما زلنا حتى اللحظة ندعو إلى ذلك، فالمصالح العليا مقدمة على كل شيء.



2- استغل بعض ضعاف النفوس والمجرمون الأوضاع السابقة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، حيث ورثنا نظاماً فاسداً مجرماً بكل المقاييس، فراحوا يخططون ويجهزون لمحاولة ضرب الوجه الجديد لسوريا المستقبل الذي آلمهم زهوه وازدهاره.



3- حسب التحقيقات الأولية، فإن قيادات عسكرية وأمنية سابقة تتبع للنظام البائد تقف وراء التخطيط والتدبير لهذه الجرائم، عبر توجيهها من قبل بعض الشخصيات الفارة خارج البلاد والمطلوبة للعدالة والقضاء.



4- واليوم، وبعد مضي 90 يوماً على تحرير العاصمة دمشق، ظنّ بعض الحمقى والمغفلين أنهم قادرون على إسقاط إرادة شعبنا العظيم في تحديد مصيره ومستقبله الذي يضمن لهم حياة حرة كريمة، فأطلقوا عمليتهم الغادرة التي راح ضحيتها العشرات من خيرة رجالنا في الجيش والأمن والشرطة.



5- أثمّن المواقف التي عبّر عنها أهلنا في جميع المحافظات بنزولهم إلى الساحات وتضامنهم مع إخوانهم في وزارتي الدفاع والداخلية، ونطمئنهم أن هذا النصر الذي حققناه جميعاً بأيدٍ أمينة إن شاء الله سيتقدّر ثمنه، وسنبذل الغالي والنفيس دفاعاً عنه.



6- وإلى الذين لم يقرؤوا تحذيراتنا لهم في وقت سابق بشكل صحيح أقول: لقد ورطتكم أيادٍ خبيثة بما تفعلونه اليوم، ولن نسامح من تلطخت أيديهم بدماء رجالنا الطاهرة. وليس أمامكم سبيل إلا أن تسلموا أنفسكم وأسلحتكم لأقرب جهة أمنية، وذلك لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع إلى الاستقرار والأمان.

واندلعت اشتباكات في مدينة اللاذقية بين عناصر الأمن العام ومجموعات وُصفت بفلول النظام السابق، وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وفي المقابل، شهدت بعض المحافظات تظاهرات مؤيدة للإدارة الجديدة في سوريا، وتجمع عدد من المواطنين في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، رافعين أعلام الدولة الجديدة وهاتفين دعماً للإدارة الانتقالية.