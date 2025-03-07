القوات السورية تقتحم مدينة القرداحة بعد مقتل 70 شخصا فى اشتباكات الساحل

كتب عبد الوهاب الجندى

بدأت القوات السورية، اقتحام مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بعدما استقدمت تعزيزات عسكرية تضمنت دبابات ومصفحات، وذلك لملاحقة عناصر من جيش نظام بشار الأسد، عقب سيطرتهم على عدة قرى وبلدات في الساحل السوري.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود قوات وزارتي الدفاع والداخلية لاحتواء التصعيد الأمني المتزايد في مناطق الساحل السوري، والتصدي للتهديدات التي تشكلها تلك العناصر.

وفي الساعات الماضية، فرضت قوات وزارتي الدفاع والداخلية سيطرتها على مدينة بانياس ، بعدما اضطروا عناصر جيش النظام السابق للانسحاب منها. وتقوم القوات حالياً بتمشيط محيط المدينة والطريق السريع باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، وسط معلومات عن استقدام تعزيزات بشكل مستمر إلى مناطق الساحل السوري.

وشهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس تحركات عسكرية مكثفة، مع انتشار أرتال تابعة لقوات وزارتي الدفاع والداخلية في مختلف أرجاء المدينتين، بعد استقدام تعزيزات عبر طريقي، حمص – طرطوس، وإدلب اللاذقية، ضمن حملة أمنية واسعة لملاحقة مسلحين من جيش النظام السابق،بينما تخضع مدينة جبلة للسيطرة شبه الكاملة من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية.

في غضون ذلك، لا يزال عناصر مسلحين من جيش النظام الراحل منتشرين في عدة بلدات وقرى في جبال الساحل السوري، حيث انتشروا في الأحياء الشمالية لمدينة بانياس، وشوهدوا على الطريق الواصل مع جبلة.



وأسفرت الهجمات عن سقوط أكثر من 70 قتيلاً، بينهم: 35 على الأقل من وزارتي الدفاع والداخلية، و32 من المسلحين التابعين لجيش النظام السابق، و4 مدنيين، إضافة إلى إصابة عشرات الجرحى، مع ورود معلومات عن قتلى آخرين ومفقودين وأسرى من الطرفين، وسط أنباء عن عمليات تصفية وإعدامات ميدانية للأسرى.