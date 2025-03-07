أصاب كندة علوش في إخواتى.. ما أسباب انقطاع الطمث المبكر

كتبت مروة محمود الياس

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، صدمة النجمة كندة علوش "ناهد" بعد علمها بمرضها وعدم القدرة على الإنجاب من الدكتورة التي كانت تباشر حالتها، ولتخبرها بأنها تعاني من انقطاع الطمث المبكر.

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة سبعة وعشرون دقيقة مساءً، والإعادة الساعة واحدة وثلاثون دقيقة صباحًا، والإعادة الثانية الساعة تسعة وعشرون دقيقة صباحًا، بينما يعرض على DMC دراما في تمام الساعة عشرة ونصف مساءً، ويعاد عرضها الساعة ستة وعشرون دقيقة صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

ما هو انقطاع الطمث المبكر وما هي أسبابه وطرق إدارته؟

أجاب تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، موضحًا أن انقطاع الطمث المبكر هو انقطاع فترات الحيض لدى السيدة وعادة ما يحدث في سن الواحد والخمسين بمرور 12 شهرًا متتاليًا بدون دورة شهرية، ولكن النوع المبكر منه يحدث في سن قبل عمر الأربعين تقريبًا، في حين أنه من النادر أن يحدث انقطاع الطمث قبل عمر الثلاثين، ويمكن اعتبار انقطاع الطمث المبكر يبدأ فعليًا من عمر الخامسة والثلاثين.

أسباب انقطاع الطمث المبكر

هناك العديد من الأسباب والتي تشمل الأسباب الجراحية وتعرض بعض السيدات للجراحات، مثل عملية جراحية لازالة المبايض أو علاج السرطان بالعلاج الكيميائي أو الاشعاعي، أو تلف المبيض بشكل عام وعدم القدرة على إنتاج هرمون الإستروجين، أو الخضوع لعملية جراحية لازالة الرحم، أو تاريخ عائلي الانقطاع الطمث المبكر، أو الإصابة بأحد الأمراض المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويد ومرض الغدة الدرقية، أو الإصابة بالتهابات الدماغ أو التعب المزمن، أو الإصابة بفيروس المناعة أو النكاف، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب حقيقي وراء الإصابة بهذه المشكلة.

أعراض انقطاع الطمث المبكر

التعرق الليلي، جفاف المهبل بشدة، التهابات المسالك البولية، صعوبات النوم والارق، التغيرات العاطفية والمزاجية الشديدة، جفاف الجلد وجفاف العين، آلام حادة في الثدي، ضربات القلب الشديدة، اضطرابات في الوزن بالزيادة أو النقصان، تساقط في الشعر، صعوبات في التركيز وزيادة في النسيان، التوتر.

التوتر وانقطاع الطمث المبكر

انقطاع الطمث المبكر قد يتأثر بالاجهاد الشديد الناتج عن التوتر وبالتالي الدخول في سن اليأس المبكر، ولذلك يجب الحصول على تمارين للهدوء والاسترخاء وعلاج التوتر الشديد.

علاج انقطاع الطمث المبكر

يمكن إدارة الأعراض الناتجة عن انقطاع الحيض المبكر من خلال العلاج الهرموني البديل، ولكن يجب تناوله وفقًا للمختص المتابع للحالة بشكل لصيق حتى لا يحمل الأمر خطرًا، وفي بعض الحالات المرضية مثل الحالات التي تعاني من الإصابة بسرطان الثدي على سبيل المثال، العلاج بالهرمونات البديلة يساعد على تقليل أعراض انقطاع الحيض، وعادة ما يصف الأطباء العلاج بالهرمونات البديلة حتى تبلغ السيدة واحدًا وخمسين عامًا، ويحدد الطبيب وحده وفقًا للحالة سلبيات واجابات العلاج الهرموني البديل ومدى إمكانية الحصول عليه لأن هذا العلاج لا يناسب كل الحالات.

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