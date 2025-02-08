تحول في علاج السرطان.. علماء يكتشفون طريقة تعكس مسار المرض وتمنع تطوره

كتبت فاطمة خليل

اكتشف علماء من كوريا الجنوبية "مفتاحًا" يقولون إنه يمكنه عكس مسار الخلايا السرطانية لإيجاد علاج للمرض، وقال الباحثون إنهم تمكنوا من إعادة الخلايا السرطانية إلى مرحلة أكثر صحة.

وقال الفريق إن هذا الانعكاس يمكن أن يساعد في منع تطور المرض من خلال استغلال اللحظة التي تسبق تحول الخلايا الطبيعية بشكل لا رجعة فيه إلى خلايا مريضة.

وفي الوقت الحاضر، تركز علاجات السرطان على إزالة أو تدمير الخلايا السرطانية من خلال الجراحة أو الإشعاع أو العلاج الكيميائي، ولكن هذا الاكتشاف الرائد يمكن أن يساعد مرضى السرطان على استعادة خلاياهم السليمة.

وتقول نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة Advanced Science، إن التغييرات في الشبكة الجينية تجعل الانعكاس ممكنًا.



قال الدكتور كوانج هيون تشو، أستاذ علم الأحياء في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا والمؤلف المشارك في البحث، كشف هذه الدراسة بالتفصيل، على مستوى الشبكة الجينية، عن التغييرات التي تحدث داخل الخلايا وراء عملية تطور السرطان، والتي كانت تعتبر لغزًا حتى الآن.



وأضاف أن "هذه هي أول دراسة تكشف عن أن دليلًا مهمًا يمكن أن يعكس مصير [تطور الورم] مخفي في هذه اللحظة بالذات من التغير".



ويحدث السرطان عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة غير منضبطة، ويبدأ المرض المروع عندما تجعل التغييرات الجينية خلية واحدة أو بضع خلايا تبدأ في النمو والتكاثر كثيرًا.

كيف حدد الباحثون "التحول"؟

وفقًا للدكتور تشو، حدد فريقه نافذة رئيسية عندما تدخل الخلايا حالة انتقالية حرجة قصيرة العمر، وقال في هذه المرحلة، تحتوي الخلايا على سمات صحية وسرطانية، ثم استهدف الفريق الآليات التي تتحكم في هذا الانتقال وحدد المسارات الجزيئية التي تدفع الخلايا إلى الحالة الطبيعية.



ويعتقد العلماء الآن أن هذه الدراسة يمكن أن تمهد الطريق لعلاجات جديدة أقل سمية وأكثر فعالية.



وتأتي هذه الدراسة حتى في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات في جميع أنحاء العالم عددًا قياسيًا من حالات السرطان التي يتم تشخيصها مبكرًا عندما تكون أكثر قابلية للشفاء.



ووفقًا للأطباء، يتم اكتشاف ما يقرب من ستة من كل عشرة من أكثر الأورام الثلاثة عشر شيوعًا في المرحلة الأولى أو الثانية، ما يعني أنه يمكن تدميرها بمساعدة علاجات مثل العلاج الكيميائي.

كيف تكتشف العلامات التحذيرية المبكرة للسرطان؟

تتضمن بعض العلامات والأعراض التحذيرية المبكرة للسرطان ما يلي:

فقدان الشهية

هناك العديد من الحالات الصحية الجسدية والعقلية مثل الاكتئاب أو الأنفلونزا التي تجعلك أقل جوعًا حيث تغير الخلايا السرطانية عملية التمثيل الغذائي لديك. وفقًا للأطباء، فإن سرطان المعدة والبنكرياس والقولون والمبيض يضغط على معدتك ويجعلك تشعر بالشبع الشديد لتناول الطعام.

دم في البراز

يمكن أن تسبب العديد من أنواع السرطان نزيفًا بسبب القرحة أو البواسير أو العدوى أو القرحة. عندما ترى دمًا في برازك، فهذا يعني أن هناك مشكلة في الجهاز الهضمي أو المعدة أو الأمعاء.

السعال المستمر

يمكن أن يكون نزلات البرد أو الأنفلونزا المستمرة من الأعراض المحتملة لسرطان الرئة، إلى جانب أعراض أخرى مثل ألم الصدر وفقدان الوزن وبحة الصوت والتعب وضيق التنفس.

التعب والإرهاق الشديدان

يعد التعب من بين أكثر أعراض السرطان شيوعًا، مما يسبب نوعًا من الإرهاق الدائم الذي لا يزول. إذا لم يساعدك تغيير مستوى نشاطك أو الحصول على مزيد من النوم على الشعور بالنشاط، فاستشر طبيبك.

