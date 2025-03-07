أسباب الإحساس بالملوحة الزائدة داخل الفم

كتبت: دانه الحديدى

فى بعض الأحيان يشعر الشخص بأن كل ما يتناوله طعمه مالحا أكثر من اللازم، على الرغم من عدم وضع ملح زائد فى الطعام.وتمثل تلك الحالة مشكلة كبيرة ومزعجة لدى الشخص التى يعانى منها، وتؤدى إلى عدم قدرته على الاستمتاع بالطعام.

أسباب الإحساس بالملوحة الزائدة فى الفم



ووفقا لموقع "Harvard health publishing" يوجد عدد من الأسباب التى تسبب الإحساس بالملوحة الزائدة عند تناول الطعام، وهى:

التنقيط الأنفي الخلفي

التنقيط الأنفي الخلفي، وهو حالة شائعة تحدث بسبب تراكم المخاط الزائد في مؤخرة الحلق أو الأنف، مسببا شعورًا بعدم الراحة وأعراض أخرى مختلفة، بما في ذلك السعال والتهاب الحلق واضطراب المعدة.

الحساسية الموسمية

أحيانا تؤثر الإصابة بالحساسية الموسمية على حاسة التذوق، وبالتالى الشعور بملوحة أكبر عند تناول الطعام.

جفاف الفم المزمن

فى بعض الأحيان تتسبب بعض الأدوية فى جفاف الفم المزمن، والذى يكون عرضا جانبيا لتلك الأدوية، مما يتسبب فى جعل مذاق الطعام مالحًا بشكل مبالغ فيه.

كما يوجد عدد من الأسباب الأخرى لتلك الحالة وهى:



الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

مرض السكر

بعض حالات المناعة الذاتية

ونقص فيتامين ب12

علاج حالة الإحساس بالملوحة الزائدة فى الفم



فى حالة الشعور بالملوحة الدائمة فى الفم، تحديدا عند تناول الطعام، فيجب الذهاب إلى الطبيب لتحديد السبب وراء ظهور تلك الحالة، خاصة أنه من السهل علاجها وتفاديها، سواء عن طريق تغيير بعض الأدوية التى يواظب المريض على تناولها لعلاج أمراض أخرى، لتجنب العرض الجانبى لتك الأدوية المتسبب فى الحالة، وقد يتطلب الأمر إجراء بعض فحوصات الدم البسيطة للتحقق من السبب وراء ظهور تلك الحالة .