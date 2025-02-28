أفضل الطرق للعناية بالأسنان فى رمضان

كتبت فاطمة ياسر

للحفاظ على الفم والأسنان أثناء الصيام في رمضان، قدم الدكتور خالد الليثي استشاري طب الأسنان في القصر العيني بعض النصائح الصحية، ومنها:

أثناء السحور:

1. تنظيف الأسنان جيدًا:

احرصي على تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد السحور، ولا تنسى تنظيف اللسان لأنه يمكن أن يكون مصدرًا للرائحة الكريهة.

2. استخدام السواك

يُعتبر السواك من السنن النبوية وله دور في تنظيف الفم وإنعاش النفس.

3. الخيط الطبي

استخدمي الخيط لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان.

4. تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية

مثل البصل والثوم والأطعمة الغنية بالتوابل.

5. شرب الماء بكميات كافية:

لترطيب الجسم وتقليل الجفاف الذي يسبب الرائحة الكريهة.

6. تناول الفواكه والخضراوات الطازجة:

مثل التفاح والخيار، حيث تساعد في تنظيف الفم طبيعيًا.

أثناء الصيام:

1. المضمضة بالماء دون بلعه، للحفاظ على ترطيب الفم.

2. استخدام السواك، فيمكن استخدامه أثناء الصيام لإنعاش الفم.

3. تجنب التنفس من الفم و حاولي التنفس من الأنف لتجنب جفاف الفم.

أثناء الإفطار:

1. شرب الماء بكثرة لتعويض السوائل المفقودة.

2. تجنب المشروبات الغازية والقهوة لأنها تسبب الجفاف.

3. تناول اللبن أو الزبادي حيث يساعد في تقليل البكتيريا المسببة للرائحة.

4. مضغ البقدونس أو النعناع لأنها تحتوي على زيوت طبيعية منعشة للفم.