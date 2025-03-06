‫تعرف على الفرق بين حبات البَرَد والثلج

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ما يتساقط حاليًا على بعض مناطق الجمهورية هى حبات البَرَد نتيجة السحب الرعدية وليس ثلج.

وفى التقرير التالى نتعرف على الفرق بين البَرَد والثلج:

1- البَرَد عبارة عن بلورات من الجليد، صلبة، متبلورة، دائرية الشكل، تهطل غالبا مع العواصف الرعدية، ويرجع ذلك إلي أن ظروف تكونه تتواجد في السحب الرعدية.

2- البَرَد لا يرتبط بالبرودة ودرجات الحرارة المنخفضة بل يسقط في المناطق ذات الحرارة المرتفعة أيضا.

3- الثلج عبارة عن قطرات متجمدة، هشة، خفيفة، لا ترتبط بالعواصف الرعدية لكن العامل الأساسي لهطوله هو انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير بالإضافة إلي عوامل أخري.

4- يرتبط هطول الثلج بالارتفاع عن سطح الأرض فمن المعلوم إنه كلما ارتفعنا عن سطح الأرض مائة متر تقل الحرارة بمعدل درجة مئوية واحدة.

5- يرتبط هطول الثلج أيضا بمدي قرب أو بعد المنطقة عن مصادر البرودة ألا وهي القطبان الشمالي والجنوبي.

