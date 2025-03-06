مطار مرسى علم يستقبل اليوم 19 رحلة طيران دولية بينها 5 من ألمانيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوربية من بين 152 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث ارتفعت معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى بواقع 4 رحلات، واستقبل المطار الأسبوع الماضى 148 رحلة والأسبوع الحالى يستقبل 152 رحلة دولية أغلبها أوروبية.

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 19 رحلة طيران بينها 5 رحلات من المطارات الألمانية، و4 من التشيك، ورحلتين من بولندا، ورحلتين من سويسرا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من النمسا، ورحلة داخلية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، 152 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعددًا من الدول الأخرى المختلفة.