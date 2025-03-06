مش بس دماغك.. كيف يؤثر القلق على قلبك وأمعائك؟

كتبت فاطمة خليل

فى حين أنه من الطبيعى أن تشعر بالقلق من وقت لآخر، إلا أن القلق المزمن يمكن أن يخلف أضرارًا جسيمة على الصحة العقلية والجسدية، من تسارع ضربات القلب إلى التعب المستمر، يؤدى القلق إلى الكثير من ردود الفعل الجسدية التى يمكن أن تؤدى إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، وأكد الخبراء أن القلق يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب، وألم مزمن، ومشاكل فى الجهاز الهضمى، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يؤثر القلق على الصحة البدنية؟

القلق ليس فى العقل أو الدماغ فقط إنه ينشط استجابة الجسم للقتال أو الهروب، ويطلق هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين بمرور الوقت، يمكن أن تؤدى هذه التغيرات الهرمونية إلى مشاكل صحية مزمنة.

أظهرت الدراسات أن القلق المطول يمكن أن يساهم فى..

- أمراض القلب.. تزيد هرمونات التوتر المرتفعة من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- مشاكل الجهاز الهضمى.. يرتبط القلق ارتباطًا وثيقًا بصحة الأمعاء، مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي والانتفاخ وآلام المعدة.

- ضعف الجهاز المناعى.. يجعل الإجهاد المزمن الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهابات.

- الألم المزمن: يمكن أن تتفاقم حالات مثل الصداع النصفي وآلام المفاصل وتوتر العضلات بسبب القلق.

من هم المعرضون للخطر؟

في حين أن القلق يمكن أن يؤثر على أي شخص، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للخطر.

النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق من الرجال.

تعانى المناطق الحضرية من معدلات قلق أعلى بسبب أنماط الحياة السريعة والتوتر.

يُظهر الشباب (18-29 عامًا) أعلى معدل انتشار للقلق.

تلعب العوامل الوراثية دورًا، مما يعني أن التاريخ العائلي للقلق يزيد من قابلية الإصابة.

تعاطي المخدرات، والإجهاد المستمر، والتجارب المؤلمة هي العوامل الرئيسية المساهمة.

علاج القلق.. نصائح موصى بها من الخبراء

يمكن التعامل مع القلق بشكل فعال بالنهج الصحيح

- ممارسة التنفس العميق - تساعد الأنفاس البطيئة والمضبوطة في تهدئة الجهاز العصبي.

- ممارسة الرياضة بانتظام - يطلق النشاط البدني الإندروفين، مما يقلل من التوتر.

- حد من الكافيين - يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القلق.

- إعطاء الأولوية للنوم - يعد روتين النوم الثابت أمرًا بالغ الأهمية للاستقرار العقلي.

- اطلب المساعدة المهنية - يمكن للعلاج والأدوية أن توفر راحة فعالة للقلق الشديد.

- القلق أكثر من مجرد عبء عاطفي - فهو يؤثر على الجسم بطرق غالبًا ما نستخف بها يمكن أن يساعد التعرف على العلامات واتخاذ خطوات استباقية في منع المضاعفات الصحية طويلة الأمد.

إذا كنت تعاني من القلق، فلا تتجاهل الأعراض، يمكن أن تحدث تغييرات صغيرة في نمط الحياة، جنبًا إلى جنب مع التوجيه المهني، فرقًا كبيرًا في كل من الصحة العقلية والجسدية.