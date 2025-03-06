خليه على سحورك.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الزبادى يوميًا

كتبت مروة هريدى

يعتبر الزبادى من الأطعمة المتأصلة على مائدة السحور خلال شهر رمضان، حيث يتمتع الزبادى بالعديد من الفوائد الصحية، لعل أهمها أنه يخفف من الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام، كما أنه يخفف الشعور بالثقل، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فوائد تناول الزبادى على السحور

يدعم الهضم الصحى

الزبادي يحتوى على البروبيوتيك، والذى يساعد فى الحفاظ على التوازن البكتيرى داخل الأمعاء، مما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

عدم الشعور بالجوع

يمنحك تناول الزبادى فى السحور شعورًا بالشبع والامتلاء خلال الصيام دون الشعور بالجوع والعطش وانخفاض الطاقة، وذل بفضل محتواه من البروتين والدهون التي تستغرق وقتًا طويلًا في الهضم.

تقليل الشعور بالتعب فى الصيام

الزبادى غنى بمحتواه العالى من فيتامين د، الذى يعمل على مقاومة مشاعر التعب والخمول وقلة التركيز فى الصيام.

يمنح جسمك الترطيب اللازم خلال ساعات الصيام

يقلل الزبادى من الشعور بالعطش فى الصيام، لأنه يمنحك الترطيب اللازم لأنه يسد نقص الفيتامينات والمعادن اللازمة لترطيب الجسم والبشرة خلال الصيام.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم

أظهرت إحدى الدراسات أن الزبادى الخالى من الدسم أفضل على صحة القلب من الزبادى البلدى، لأنه يمنع ارتفاع ضغط الدم عن مستواه الطبيعى.

يُخفض مستويات الكوليسترول

أثبت الخبراء من خلال الأبحاث أن الكوليسترول هو السبب الرئيسى للنوبات القلبية، ويمكن لتناول كوب من الزبادى يوميًا أن يخفض مستويات الكوليسترول.