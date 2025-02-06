أطعمة تحافظ على وزن طفلك.. البطاطا والزبادى أبرزها

كتبت : دانه الحديدى

يعد الحفاظ على وزن مناسب للأطفال تحديا كبيرا بسبب قلة نشاطهم البدنى مقابل الزيادة الواضحة في إدمان الشاشات، بجانب زيادة الاعتماد على الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة.

وتحذر المقالة المنشورة في مجلة "كليفلاند كلينك" من انتشار معدلات السمنة لدى الأطفال، والتي أصبحت ظاهرة تستدعى القلق، وعلى سبيل المثال يعانى من واحد من كل خمسة أطفال في الولايات المتحدة من السمنة، والتي تعرضهم لعدد من الأمراض مع تقدمهم بالعمر، على رأسها الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وأمراض القلب، كما أن اكتساب وزن زائد في سن مبكر يجعل من الصعب فقدان هذا الوزن لاحقا.

كيف أعرف أن طفلى يحتاج لإنقاص وزنه؟

تعد متابعة وزن الطفل مقارنة بطوله أمرا ضروريا، للتأكد من أن مؤشر كتلة الجسم BMI في النطاق الطبيعى، كما أن الأمر لا يتعلق بإنقاص الوزن فقط، وإنما بوضع نظم حياة صحى للطفل، يتضمن تناول الطعام المناسب وممارسة الرياضة.



وفيما يلى أبرز الطرق لوضع نمط حياة صحى للطفل



- أن يكون الوالدان قدوة للطفل

الأطفال يقلدون الآباء، لذلك اتباع الوالدين لنمط حياة صحى وممارسة الرياضة يساهم في اتباع الأطفال لتلك السلوكيات لاحقا، والعكس في حالة إدمان الآباء للنظر في الشاشات معظم الوقت.

- اضبط مشترياتك من البقالة

الأمر يبدأ من عملية شراء الطعام ، لذلك يجب الاعتماد على الفواكه والخضراوات والأطعمة الصحية بدلا من الأطعام الجاهز والمصنع.

- لا تستخدم الطعام لمكافأة الطفل

الكثير من الآباء يكافئون الأطفال عند فعل أمر جيد بإعطائهم الحلوى، وهو ما يزيد من استهلاك الطفل للسكريات والكثير من الأطعمة غير الصحية، لذلك يجب إيجاد أفكار بديلة لمكافئة الطفل

- الطبخ تناول العائلة للطعام سويا

إذا شارك الأطفال في إعداد الطعام، يجعلهم أكثر حبا لتناوله، ويمكن استغلال ذلك لإعداد أطعمة صحية.

أفضل أنواع الطعام للأطفال

يوجد عدد من الأطعمة التي تعد أكثر صحية وتضيف قيمة أكبر للنظام الغذائي للأطفال، أهمها:

- الحليب والزبادى

- الخضراوات بأنواعها

- الفاصوليا

- البيض

- البطاطا الحلوة

- المكسرات

- الحبوب الكاملة