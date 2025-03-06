حفيد تشرشل يتهم فريق ترامب بـ"احتقار أوروبا".. ويحذر بريطانيا من واشنطن

كتبت: نهال أبو السعود

اتهم حفيد ونستون تشرشل فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتقار أوروبا بعد مشادة غاضبة شهدت انتقاد نائب الرئيس جيه دي فانس لعدم احترامه لقتلى الحرب البريطانيين.

أبلغ السير نيكولاس سوامز حفيد تشرشل البالغ من العمر 77 عامًا، مجلس اللوردات أن الإدارة الأمريكية "تحتقر أوروبا حقًا"، كما توقع ان "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المستقبل لن تكون "كما كانت".

وقال اللورد سوامز للجنة العلاقات الدولية والدفاع يوم الأربعاء: "لا أعتقد أنهم يريدونها أن تكون".

أشاد دونالد ترامب بتشرشل، وأعاد تمثال نصفي لرئيس الوزراء السابق إلى المكتب البيضاوي كواحد من أول أعماله في السلطة عند عودته إلى المكتب الرئاسي في يناير.

تأتي تعليقات سوامز بعد أن واجه جيه دي فانس نائب ترامب، إدانة واسعة النطاق لظهوره وكأنه يصف المملكة المتحدة بأنها "دولة عشوائية لم تخض حربًا منذ 30 أو 40 عامًا"، كما تم اتهامه بمحو تجارب البريطانيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان، في أحدث هجوم له على حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وفي ظهوره أمام نفس اللجنة، حذر السفير السابق في واشنطن السير ديفيد مانينج من أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن حلفائها بطريقة كانت "لا يمكن تصورها قبل ستة أسابيع" قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي إصداره لتحذيراته، قال مانينج إن هناك أشخاصًا في إدارة ترامب "يبدو أنهم يبحثون عن طرق لاسترضاء روسيا ... [وهي] مشكلة على الجبهة الاستخباراتية".

وقالت السفيرة البريطانية السابقة الأخيرة لدى الولايات المتحدة، السيدة كارين بيرس، إن الولايات المتحدة ليست عاطفية بشأن "العلاقة الخاصة" وتابعت: "أعتقد أن هناك علاقة خاصة، ولكن ما لا يوجد هو تعريف قياسي لما قد تكون عليه .. أعتقد أنه في مصلحة أمريكا. إنهم ليسوا عاطفيين بشأن ذلك. أعتقد أننا نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا ذلك".

لقي حوالي 636 جنديًا بريطانيًا حتفهم وهم يقاتلون إلى جانب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وفي يوم الثلاثاء قال جندي سابق ونائب ديمقراطي ليبرالي الآن خدم في العراق إن فانس قام "بمحاولة شريرة لإنكار هذا الواقع".