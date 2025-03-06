بلومبرج: رسوم ترامب التجارية تهدد صاردات المحاصيل الأمريكية

واشنطن (أ ش أ)

تواجه صادرات الحبوب الأمريكية إلى أبرز شركائها التجاريين، اضطرابات غير مسبوقة، حيث ما زالت ملايين الأطنان من الذرة وفول الصويا والقمح معلقة، وسط تصاعد التوترات التجارية وإمكانية فرض رسوم جمركية انتقامية، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وتعد المكسيك أكبر مستورد للذرة الأمريكية، لكن التأخير في الشحنات وتزايد الضغوط التجارية قد يدفعها إلى البحث عن موردين جدد مثل البرازيل.

ورغم أن التزاماتها بشراء 17.6 مليون طن من الذرة الأمريكية هذا الموسم تمثل رقمًا قياسيًا، إلا أنها ما تزال أقل بنسبة 30% من حجم الاستيراد المتوقع؛ ما يفتح الباب أمام تغييرات في تدفقات التجارة الإقليمية.

وقال مات كامبل، مستشار إدارة المخاطر في StoneX، إن استمرار التوترات حتى موسم الحصاد قد يزيد من مخاطر الشحنات الأمريكية ويؤثر على الطلب المستقبلي. وفي الوقت نفسه، تواجه عقود فول الصويا المبرمة مع الصين خطر الإلغاء، بينما قد تتجه بكين إلى تأجيل بعض شحناتها "على أمل الوصول إلى اتفاق تجاري لاحقًا"، وفقًا لأرلان سودرمان، كبير الاقتصاديين في الشركة.

أما القطن الأمريكى، فرغم أنه أصبح الأرخص عالميًا، إلا أن أسعاره شهدت هبوطًا حادًا إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، بعدما فرضت الصين رسومًا انتقامية؛ ما يضع صادرات المحاصيل الأمريكية أمام مستقبل غامض في ظل النزاعات التجارية المتصاعدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال الاثنين الماضي" إن الرسوم الجمركية المقدرة بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، إن الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، لم يعد لديهما مجال للتفاوض لتجنب الرسوم".