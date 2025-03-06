تفاصيل العثور على جثة شاب فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب تم العثورعلى جثته في مدينة 6 أكتوبر، وأكدوا أنه كان من متعاطي المواد المخدرة ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

كما تبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، تشير لتعرضه لاعتداء، وعثر على بقايا مواد مخدرة تؤكد مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الجثة لشاب تم تحديد هويته، فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

