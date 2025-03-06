انطلاق الدورة الرمضانية بمركز شباب سارة سمير بالإسماعيلية.. فيديو وصور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز شباب البطلة سارة سمير تناول البث افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم.

وانطلقت الدورة الرمضانية بمركز شباب البطلة سارة سمير، بحضور الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، والعديد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ والمئات من أهالى قرية البطلة سارة سمير.

وتأسس مركز شباب البطلة سارة سمير بالهوانية الكبرى عام 1976 تحت اسم مركز شباب الهوانية الكبرى إلى أن تم تغييره باسم البطلة سارة سمير.

ويقع مركز شباب البطلة سارة سمير بالهوانية الكبرى بقرية الشروق مركز القصاصين الجديدة ويتبع مركز الشباب فرع الشباب والرياضة بالقصاصين الجديدة كما يعد مركز شباب البطله سارة سمير مركزاً لتفريغ الرياضيين بمحافظة الإسماعيلية وأيضاً بجمهورية مصر العربية، حيث قد تخرج منه الكابتن محمد فتحي لاعب نادي الاسماعيلي وبيراميدز والبنك الأهلي حيث إنه انضم إلى منتخب مصر الأول عند صعود مصر إلى كأس العالم بروسيا عام 2018.

والبطلة سارة سمير بطلة العالم في رفع الأثقال وكانت بدايتها من مركز الشباب الهوانية الكبرى قبل تغيير الإسم ليصبح مركز شباب البطلة سارة سمير بالهوانية الكبرى وقد تم تغيير الإسم من الإسم القديم إلى الإسم الجديد من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عقب فوزها بميدالية في أولمبياد باريس 2024 والثالث هو الكابتن محمود حسونه لاعب نادي القناة والنصر القاهري والداخلية والجونة الحالي كما يقوم مركز شباب البطلة سارة سمير بالهوانية الكبرى.

ونظم مركز الشباب دورة رمضانية كبرى على مستوى محافظة الإسماعيلية لموسم 2025 ويشترك بالبطولة 32 فريق مقسمة على عدة مجموعات و اقيم حفل الإفتتاح بحضور اهالى القرية.

أما عن جوائز الدورة الرمضانية الفائز بالمركز الأول يحصل على كأس البطولة ومبلغ مالي وميداليات المركز الأول، والفائز بالمركز الثاني يحصل على مبلغ مالي وميداليات المركز الثاني، بالإضافة إلى جوائز فردية تتخلل البطولة مثل أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وأفضل أخلاق رياضية وهداف البطولة وأفضل إداري فريق.



الحضور فى الدورة الرمضانية



جانب من العروض الرياضية