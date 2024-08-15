محافظ الإسماعيلية يستقبل البطلة سارة سمير بعد حصولها على فضية أولمبياد باريس

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، البطلة الأوليمبية سارة سمير ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، والتي حصدت الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024 في منافسات رفع الأثقال 81 كيلوجرام، وذلك بحضور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومجموعة شباب YLY التابعين لوزارة الشباب والرياضة.

وقدمت سارة التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب محافظ الإسماعيلية، متمنية له مزيد من التوفيق والسداد في مهام عمله.

وأوضحت أن رؤية الفرحة في وجوه الجماهير المصرية والتهاني التي انهالت عليها طغت على حزنها لضياع الذهبية، معبرة عن امتنانها للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واستقباله لها، مشيرة إلى أنها تستعد لخوض بطولة العالم في البحرين وطوكيو، هذا إلى جانب برنامجها في محافظة القاهرة كما أعربت عن سعادتها لحصادها كل عام على ثلاث ميداليات، حيث أنها حصدت العام الماضي ثلاث ميداليات ذهبية.

ومن جانبه، أشاد "أكرم" بعزيمة وإصرار البطلة الأوليمبية سارة سمير أثناء المنافسات، والذي أدى لفوزها بالميدالية الفضية، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتوفيق ورفع علم جمهورية مصر العربية خفاقًا في مختلف المحافل الدولية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لم تألُ جهدًا في دعم وتشجيع وصقل أبطالنا المتميزين في الألعاب الرياضية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم تدشين مشروع بالمحسمة الجديدة، لرفع الأثقال بتكلفة بلغت3 مليون جنيه تم دعمه من خلال وزير الشباب والرياضة، ويتقدم لاجتياز اختبارته حوالي 500 متقدم يتم اختيار 10 منهم فقط، وأن المديرية تعمل بشكل إشرافي، وقريبًا سيتم تدشين مشروع آخر في الهوانية.

وأقيم حفل استقبال للاعبة أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشارع التجاري من خلال فريق شباب وفتيات الكشافة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء قام أكرم بإهداء درع المحافظة وشهادة تقدير لما حققته من إنجاز رياضي.

