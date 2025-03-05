وزارة التعليم تحدد ضوابط عقد امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعمال امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى العام الذى يبدأ الأسبوع المقبل، حيث أشارت الوزارة إلى أنه فى ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.

وأكدت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية بنسبة (15%) على أجزاء المقرر التى تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع، وفى حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان.



وقالت الوزارة : أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ( الخاص - الخدمات ) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ( كسر – سرقة - فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.