استقرار الدراسة فى الأيام الأولى من شهر رمضان بالمدارس.. صور

كتب محمود طه حسين

واصل طلاب المدارس الانتظام فى الدراسة تزامنا مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، حيث شهدت بعض المدارس حضور منتظم للطلاب، مع حرص المديريات التعليمية على متابعة الحضور اليومى للطلاب خاصة مع استمرار التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية، كما شددت المديريات التعليمية على

متابعة التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لـ سير الدراسة ومتابعة موقف كثافة الفصول الدراسية والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس و تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة، كما وجهت المديريات المدارس بأهمية توعية الطلاب وحثهم علي الحضور للمدرسة وعدم الغياب حرصا علي مستقبلهم الدراسي

ووجهت المديريات بتنفيذ التقييمات الأسبوعية أخر ربع ساعة من الحصة الدراسية، مع مواصلة متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة ومتابعة نسب حضور التلاميذ و الطلاب وتفعيل الإشراف اليومي داخل المدارس بمتابعة الطلاب أثناء تواجدهم في فناء المدرسة وأثناء النزول من الفصول وأثناء الفسحة لعدم التزاحم، مع أهمية الالتزام بمواعيد شهر رمضان المبارك ومتابعة نسب حضور الطلاب والطالبات وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب والطالبات.



استقرار الدراسة فى الأيام الأولى من شهر رمضان بالمدارس



استقرار الدراسة فى الأيام الأولى من شهر رمضان



الطابور الصباحي في المدارس