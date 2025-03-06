الألم واضطرابات النوم.. أشهر علامات الاكتئاب عند كبار السن

كتبت: دانه الحديدى

يمكن أن يصاب أى شخص بالاكتئاب مع التقدم فى العمر، بغض النظر عن خلفية الشخص أو إنجازاته، ويمكن أن تؤثر أعراض الاكتئاب لدى كبار السن على كل جوانب الحياة اليومية، مثل النوم والهوايات والشهية والعلاقات الاجتماعية.

وفى الكثير من الأحيان، يفشل العديد من كبار السن المصابين بالاكتئاب فى التعرف على أعراضه، أو لا يتخذون الخطوات اللازمة للحصول على المساعدة التى يحتاجون إليها.

أعراض الاكتئاب لدى كبار السن

وفقا لموقع "Help guide" يوجد عدد من العلامات التحذيرية للاكتئاب لدى كبار السن، والتى تشمل ما يلى..

الحزن أو الشعور باليأس

اضطرابات النوم

آلام جسدية غير مبررة أو متفاقمة

فقدان الاهتمام بالتواصل الاجتماعى أو الهوايات

فقدان الوزن أو فقدان الشهية

مشاعر اليأس أو العجز

نقص الدافع والطاقة

تباطؤ الحركة أو الكلام

إهمال الرعاية الشخصية

مشكلات الذاكرة

وغالبًا ما تكون المتاعب الجسدية مثل آلام التهاب المفاصل أو الصداع المتفاقم، من الأعراض السائدة للاكتئاب لدى كبار السن.

أسباب الاكتئاب عند كبار السن

مع التقدم فى العمر، تحدث تغيرات كبيرة في الحياة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وتشمل هذه التغيرات ما يلى..

- المشكلات الصحية

يمكن أن تساهم الأمراض والإعاقة، والألم المزمن أو الشديد، والتدهور المعرفي، وتلف صورة الجسم بسبب الجراحة أو المرض، في الإصابة بالاكتئاب.



- الوحدة والعزلة

إقامة الشخص بمفرده أو تقلص الدائرة الاجتماعية بسبب الوفيات أو الانتقال إلى مكان آخر، أو انخفاض القدرة على الحركة بسبب المرض أو فقدان امتيازات القيادة، يمكن أن يؤدى إلى الاكتئاب.

- انخفاض الشعور بالهدف

يمكن أن يؤدي التقاعد عن العمل إلى فقدان الهوية والمكانة والثقة بالنفس، والأمان المالي وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

- المخاوف

تشمل هذه المخاوف الخوف من الموت أو الوفاة، بجانب القلق بشأن الصعوبات المادية ، أو المشاكل الصحية، أوالإهمال.



- الحزن بسبب الفقد

يعتبر موت الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الحيوانات الأليفة أو فقدان الزوج من الأسباب الشائعة للاكتئاب لدى كبار السن.

الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب الاكتئاب لدى كبار السن

من الممكن أن تسبب بعض الأمراض الاكتئاب لدى كبار السن، إما بشكل مباشر أو كرد فعل نفسي للمرض، مثل..

مرض باركنسون

السكتة الدماغية

أمراض القلب والسكر

السرطان

اضطرابات الغدة الدرقية

نقص فيتامين ب12

مرض ألزهايمر

نصائح للمساعدة فى علاج اكتئاب كبار السن

الاعتقاد بأن كبار السن لا يستطيعون بعد سن معينة تعلم مهارات جديدة، أو تجربة أنشطة جديدة أو إجراء تغييرات جديدة في نمط حياتهم، هو اعتقاد خاطئ، لأن الدماغ البشري لا يتوقف عن التغيير، لذلك يتضمن التغلب على الاكتئاب العثور على أشياء جديدة للاستمتاع بها، وتعلم كيفية التكيف مع التغيير، والبقاء نشيطًا جسديًا واجتماعيًا، والشعور بالارتباط بالمحيطين.

لذلك يجب أن يبقى الشخص على تواصل مع من حوله، والخروج وعدم البقاء بالمنزل طوال الوقت، خاصة بفترات النهار للإستفادة من ضوء الشمس ،و خلق فرص للضحك مع المحيطين، مثل مشاهدة فيلم كوميدى سويا، كذلك الاستمرار في الشعور بالانخراط والاستمتاع بغرض قوي في الحياة.

كذلك يجب أن يركز الشخص على ما يستطيع فعله الآن، وليس على ما كان يفعله بالماضى، منعا للإحباط والأفكار السلبية حول التقدم في السن، كذلك تعلم مهارة جديدة، بجانب الحفاظ على نمط حياة صحى وممارسة الرياضة.