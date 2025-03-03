عمره 19 سنة.. أصغر شخص يصاب بمرض الزهايمر بالعالم

كتبت فاطمة خليل

شخص أطباء الأعصاب في الصين شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا بمرض الزهايمر، ما جعله أصغر شخص يتم تشخيصه بهذه الحالة على الإطلاق فى العالم، بحسب موقع "ساينس ألرت".وبدأ المراهق يعاني من تدهور الذاكرة في سن 17 عامًا تقريبًا، وتفاقمت الخسائر المعرفية على مر السنين.

أظهر تصوير دماغ المريض انكماشًا في الحُصين، الذي يشارك في الذاكرة، وألمح سائله النخاعي إلى علامات شائعة لهذا الشكل الأكثر شيوعًا من الخرف.

غالبًا ما يُنظر إلى مرض الزهايمر على أنه مرض يصيب كبار السن، ومع ذلك، فإن الحالات المبكرة، والتي تشمل المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، تمثل ما يصل إلى 10%من جميع التشخيصات.

يعتبر مرض الزهايمر اليوم مرضًا شائعًا بشكل لا يصدق بين كبار السن، ولكنه نادر نسبيًا بين الشباب.يمكن تفسير مرض الزهايمر لدى جميع المرضى تقريبًا الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من خلال الطفرات الجينية المرضية، مما يضعهم في فئة مرض الزهايمر العائلى، كلما كان الشخص أصغر سنًا عند تلقي التشخيص، زادت احتمالية أن يكون نتيجة لجين معيب ورثه.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون في جامعة العاصمة الطبية في بكين من العثور على أي من الطفرات المعتادة المسؤولة عن البداية المبكرة لفقدان الذاكرة، ولا أي جينات مشتبه بها عندما أجروا بحثًا على نطاق الجينوم.

قبل هذا التشخيص في الصين، كان أصغر مريض مصاب بالزهايمر يبلغ من العمر 21 عامًا وكانوا يحملون طفرة جين PSEN1، والتي تتسبب في تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ، وتشكيل كتل من اللويحات السامة، وهي سمة شائعة لمرض الزهايمر.

إن الحالات مثل تلك الموجودة في الصين تشكل نوعًا من الغموض.

لم يكن لدى أي من أفراد أسرة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا تاريخ من مرض الزهايمر أو الخرف، ومع ذلك لم يكن لدى المراهق أي أمراض أخرى أو عدوى أو صدمة في الرأس يمكن أن تفسر تدهوره المعرفي المفاجئ أيضًا.قبل عامين من إحالته إلى عيادة الذاكرة، بدأ المريض المراهق يكافح من أجل التركيز في الفصل.

أصبحت القراءة أيضًا صعبة وتدهورت ذاكرته قصيرة المدى. في كثير من الأحيان، لم يستطع تذكر الأحداث من اليوم السابق، وكان دائمًا يسيء وضع متعلقاته.

أصبح التدهور المعرفي سيئًا للغاية، لدرجة أن الشاب لم يتمكن من إنهاء المدرسة الثانوية، على الرغم من أنه كان لا يزال بإمكانه العيش بشكل مستقل.

بعد مرور عام على إحالته إلى عيادة الذاكرة، أظهر فقدانًا في التذكر الفوري، والتذكر قصير الأجل بعد 3 دقائق، والتذكر طويل الأجل بعد 30 دقيقة.

كانت درجة ذاكرة المريض الكاملة أقل بنسبة 82 % من أقرانه في سنه، في حين كانت درجة ذاكرته الفورية أقل بنسبة 87 %.

هناك حاجة إلى متابعة طويلة الأجل لدعم تشخيص الشاب، لكن فريقه الطبي قال في ذلك الوقت إن المريض "يغير فهمنا للعمر النموذجي لبداية مرض الزهايمر".

كتب عالم الأعصاب جيان بينج جيا وزملاؤه في دراستهم: "كان المريض يعاني من مرض الزهايمر في وقت مبكر جدًا دون طفرات مرضية واضحة، مما يشير إلى أن مسببات المرض لا تزال بحاجة إلى استكشاف".

وتُظهر دراسة الحالة، أن مرض الزهايمر لا يتبع مسارًا واحدًا، بل هو أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد، وينشأ عبر طرق عديدة ذات تأثيرات متفاوتة.

وفي تصريح لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، زعم علماء الأعصاب الذين وصفوا حالة المريض أن الدراسات المستقبلية يجب أن تركز على الحالات المبكرة لتحسين فهمنا لفقدان الذاكرة بشكل أكبر.

وقالوا: "إن استكشاف ألغاز الشباب المصابين بمرض الزهايمر قد يصبح أحد أكثر الأسئلة العلمية تحديًا في المستقبل".