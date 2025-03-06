إصابة بطل كامل العدد وابنه بالحصبة.. كيف تنتقل العدوى

كتبت إيناس البنا

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "كامل العدد 3"، المذاع عبر قناة "ON"، ومنصة watch it ضمن سباقات ماراثون رمضان 2025، إصابة أحمد "شريف سلامة" بالحصبة عن طريقة نقل العدوى عن طفله عمرو، وفوجئت ليلى "دينا الشربيني" بظهور علامات طفح جلدى على وجهه.

ما هو مرض الحصبة؟

الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، وهو معروف بطفحه الأحمر المميز، ويمكن أن يكون مرض الحصبة خطيرًا للغاية وقد يؤدي إلى دخول المستشفى وحتى الوفاة.

ما هى أعراض مرض الحصبة؟

وفقا لموقع " healthdirect"، تظهر أعراض الحصبة عادة بعد حوالي 10 أيام من التعرض لشخص مصاب، وتشمل الأعراض الأكثر شهرة لمرض الحصبة هي الطفح الجلدي الأحمر المتقطع، ولكن هذا لا يكون عادةً العرض الأول.

يبدأ مرض الحصبة عادة كمرض يشبه أعراض الأنفلونزا ويستمر لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام، وتتضمن أعراضه ما يلي:

الحمى.

التعب.

السعال الشديد.

التهاب الملتحمة (العيون الحمراء).

سيلان الأنف.

بقع بيضاء في الفم .



في الأيام من 3 إلى 7 من المرض، يظهر الطفح الجلدي، وعادة ما يكون أحمر اللون ومتبقعًا، لكنه غير مثير للحكة، ويبدأ الطفح الجلدي الناتج عن الحصبة عادةً في الرأس ثم ينتشر إلى بقية الجسم، ويستمر عادةً من 4 إلى 7 أيام.

كيف ينتشر مرض الحصبة؟

تنتشر الحصبة عن طريق الاتصال بشخص مصاب، وقد يكون ذلك من خلال:

الاتصال من شخص إلى شخص.

السعال والعطس.

يمكن لجزيئات فيروس الحصبة أن تبقى في الغرفة وتصيب الآخرين لمدة تصل إلى ساعتين، يمكن أن يكون الفيروس في الهواء أو على الأسطح.

الحصبة معدية للغاية، فعادة ما تكون معديًا من اليوم الذي يسبق شعورك بالإعياء حتى أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي، ويصاب ما يصل إلى 9 من كل 10 أشخاص غير محصنين ضد الحصبة بالحصبة من شخص مصاب، ستكون محصنًا ضد الحصبة إذا كان لديك، تم تطعيمه ضد الحصبة، أوكنت مريضا بالحصبة في السابق.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالحصبة؟

يمكن لأي شخص في أي عمر أن يصاب بالحصبة إذا لم يكن لديه مناعة ضدها، الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي:

الإصابة بالحصبة في حالة التعرض لها.

لدى مرض خطير مع مضاعفات.

كيف يتم علاج مرض الحصبة؟

لا يوجد دواء أو علاج محدد متاح لعلاج مرض الحصبة، هناك أشياء يمكنك القيام بها لمحاولة تخفيف الأعراض في المنزل:

احصل على قسط كبير من الراحة.

اشرب الكثير من السوائل.

تناول الباراسيتامول لتخفيف أي أعراض للحمى - تأكد من قراءة التعليمات الموجودة على العبوة.

لن تساعدك المضادات الحيوية على التعافي من الحصبة لأن المرض يسببه فيروس وليس بكتيريا .

إذا كانت أعراضك شديدة أو واجهت مضاعفات، فقد تحتاج إلى العلاج في المستشفى.

ماذا يحدث إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بالحصبة؟

إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب ولم تكن محصنًا ضد الحصبة، فسوف يُعرض عليك العلاج، يُطلق على هذا العلاج اسم العلاج الوقائي بعد التعرض للعدوى، وهو يقلل من فرص إصابتك بالمرض.

عادة ما تتضمن الوقاية من الحصبة بعد التعرض للفيروس التطعيم، وإذا لم يكن بالإمكان تطعيمك، فقد يتم إعطاؤك دواء يحتوي على أجسام مضادة للحصبة، ولكي تعمل هذه الأجسام المضادة، يجب إعطاؤها خلال 72 ساعة من التعرض للفيروس.

كيف يمكن منع مرض الحصبة؟

التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من مرض الحصبة.

يتم إعطاء لقاح الحصبة كجزء من التطعيم المركب لـ:

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (المعروفة باسم MMR)

الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق (المعروفة باسم MMR-V)

كلاهما فعال للغاية وله آثار جانبية مماثل، يمكن لطبيبك أن ينصحك باللقاح المناسب لك.

يوصى بشدة بالتطعيم ضد الحصبة للأشخاص غير المحصنين:

الذين يعملون في مجال رعاية الأطفال

الذين يعملون في رعاية المسنين

الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية

من يسافرون

في أي عمر ينصح بالتطعيم؟

يتم إعطاء اللقاح عادة في عمر 12 و 18 شهرًا.

البالغون: يوصى بالتطعيم لأولئك الذين ولدوا في عام 1966 أو بعده والذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة بالفعل، ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين

مضاعفات الإصابة بالحصبة

قد تشمل المضاعفات ما يلي:

التهاب الأذن الوسطى (عدوى الأذن).

الالتهاب الرئوي (عدوى الرئة).

التهاب الدماغ.

التهاب السحايا (التهاب بطانة الدماغ).

يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص مصابين بالحصبة من مضاعفات، ويمكن أن تسبب المضاعفات آثارًا تستمر مدى الحياة أو قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

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