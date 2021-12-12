طرق لعلاج الحصبة بشكل طبيعى.. منها العرقسوس وماء جوز الهند

كتبت نهير عبد النبى

الحصبة مرض شديد العدوى فهو من أكثر الأمراض التي تنتشر بسهولة بالأخص عند الأطفال، ويمكن أن يكون للحصبة مضاعفات خطيرة، حيث تنتشر عن طريق الرذاذ المحمل في الهواء أو من خلال الاتصال المباشر بالأغشية المخاطية للشخص المصاب، وعن طريق لمس الأشياء، فى خلال التقرير التالى أفضل طرق لعلاج الحصبة بشكل طبيعى، وفقا لما نشر من موقع thehealthsite.

بذور التمر الهندي والكركم:

مزيج من كمية متساوية من مسحوق بذور التمر الهندي والكركم هو علاج فعال لمرض الحصبة، أعط جرعة من هذا المزيج من 350 جم إلى 425 جم ثلاث مرات يوميًا للمريض، حيث يحتوى الكركم على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات.

عرقسوس:

نصف ملعقة صغيرة من جذرعرقسوس المطحون مع قطرة صغيرة من العسل يمكن أن تشفيك بشكل فعال من الحصبة، يجب أن تستهلك هذا يوميًا أثناء إصابتك.

الثوم:

يحتوى الثوم على نسبة عاليه من الخصائص والفيتامينات التى تساعد فى علاج الحصبة ، فكل ما عليك فعله هو تناول بعض فصوص الثوم ومسحوقها وتناوله مع العسل الأبيض.

الشعير:

من الأفضل شرب ماء الشعير للسيطرة على السعال، غالبا ما يمنحك شرب ماء الشعير مع زيت اللوز المحلى راحة كبيرة إذا كنت تعاني من الحصبة.

ماء جوز الهند :

يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والسكر الطبيعي الذي يعمل كمطهر للجسم ، ويعمل ماء جوز الهند كمشروب فعال لمكافحة مرض الحصبة، كما انه غني بمضادات الأكسدة ويساعد فى تسريع الشفاء .