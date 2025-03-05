7 نصائح فعالة لتعزيز مناعتك فى الجو الممطر

كتبت فاطمة خليل

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة من القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وفى هذا التقرير نقدم نصائح فعالة لتعزيز المناعة فى الجو الممطر، وفقاً لموقع "تايمز ناو".

نصائح فعالة لتعزيز مناعتك فى الجو الممطر

وجبة إفطار رمضانية جيدة ومتوازنة

إن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة أمر حيوي لصحة المناعة، لذا يمكنك تجهيز وجبة إفطار متوازنة.

قم بدمج مجموعة متنوعة من الفواكه الملونة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك.

يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين C (مثل البرتقال والفلفل الحلو والفراولة) وفيتامين D (مثل الأسماك الدهنية والمشروم) مفيدة بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادى لدعم صحة الأمعاء، والتى تلعب دورًا حاسمًا فى وظيفة المناعة.

شرب الماء بعد الفطار

يعد الحفاظ على الترطيب الكافى أمرًا ضروريًا لوظيفة المناعة المثالية، اشرب الكثير من الماء وادمج الأطعمة المرطبة مثل الحساء وشاى الأعشاب والفواكه الغنية بالمياه (مثل البطيخ والخيار) في نظامك الغذائي.

يساعد الترطيب المناسب على طرد السموم من الجسم، ويدعم وظيفة الخلايا المناعية، ويضمن حسن سير العمليات الجسدية.

النوم الجيد

النوم الجيد أمر أساسى لنظام المناعة القوى استهدف الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، لأن النوم غير الكافي يمكن أن يضعف الدفاعات المناعية ويزيد من قابلية الإصابة بالعدوى.

أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم، وقلل من التعرض للشاشات قبل النوم، وخلق بيئة نوم مريحة تساعد على الراحة.

تغلب على التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تثبيط وظيفة المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، مارس تقنيات تقليل التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو قضاء الوقت في الطبيعة انخرط في الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء، واعط الأولوية للرعاية الذاتية للتخفيف من التوتر ودعم الصحة العامة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

النشاط البدنى لا يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويقوى العضلات فحسب، بل يعزز أيضًا وظيفة المناعة، استهدف ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة.

تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على تقليل الالتهاب، وتعزيز الدورة الدموية، وتحفيز إنتاج الخلايا المناعية، وبالتالي تعزيز مقاومة العدوى.

عادات النظافة الشخصية

عادات النظافة المناسبة ضرورية لمنع انتشار مسببات الأمراض المعدية اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة قبل الأكل، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس استخدم معقم اليدين عندما لا تتوفر مرافق غسل اليدين بالإضافة إلى ذلك، تجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك، لتقليل خطر نقل الجراثيم.

التباعد الاجتماعى

خلال أوقات نشاط المرض المتزايد، مثل موسم الأنفلونزا أو تفشي الفيروسات، اتبع تدابير التباعد الاجتماعي لتقليل التعرض لمسببات الأمراض المعدية.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى، وابق في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض عندما تكون في الأماكن العامة، ارتدِ كمامة، وحافظ على مسافة آمنة من الآخرين، واتبع الإرشادات الموصى بها لمنع انتشار التهابات الجهاز التنفسي.