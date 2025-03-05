من مطبخك.. مضغ القرنفل بعد الإفطار والسحور يخلصك من الحموضة

كتبت مروة هريدى

يبحث معظمنا عن تناول أطعمة أو مشروبات بعد الإفطار خاصة خلال شهر رمضان من أجل الشعور بالراحة في الهضم وتجنب الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ وغيرها، ويعتبر القرنفل وهو من الأعشاب الشائعة في كل مطبخ أحد المكونات التي يمكن أن تقدم العديد من الفوائد الصحية خاصة إذا تم تناوله بعد الوجبات، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يستخدم معظمنا القرنفل والذي غالبًا ما يتم تناوله نيئًا بعد الوجبات لإضفاء رائحة منعشة للفم، ومن المثير للاهتمام أن تناول القرنفل بعد تناول الطعام أكثر من مجرد معطر للفم، ولكنه أيضًا له بعض الفوائد الصحية، على النحو التالى:

غني بمضادات الأكسدة



يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي في الجسم، إن مضغ القرنفل بعد كل وجبة يمكن أن يحمي خلاياك من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي بناء جهاز المناعة لديك ومنع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل في إبطاء عملية الشيخوخة، والحفاظ على صحة بشرتك وأعضائك على المدى الطويل.

يمنع حرقة المعدة والارتجاع الحمضي



يقال إن القرنفل يهدئ الجهاز الهضمي، ويوازن مستوى حمض المعدة، إن مضغ القليل من القرنفل بعد الأكل يقلل من خطر ارتداد الحمض وحموضة المعدة، حيث تعمل المواد الكيميائية الطبيعية الموجودة في القرنفل على تهدئة بطانة المريء، مما يمنع التهيج ويخفف الألم بعد تناول وجبة كبيرة.

يدعم الهضم



كما أن مضغ القرنفل بعد الأكل يحسن عملية الهضم، حيث يحتوي هذا البهار على مركب الأوجينول، وهو مركب يحفز الإنزيمات الهضمية، مما يجعل المعدة تهضم الطعام بشكل أفضل، مما يقلل من خطر عسر الهضم أو الانتفاخ، كما يمكن أن يعالج الغثيان وهو علاج طبيعي ممتاز لاضطراب المعدة بعد الأكل.

يعالج رائحة الفم الكريهة



يحتوي القرنفل على مواد طبيعية مضادة للميكروبات يمكنها قتل البكتيريا الموجودة في الفم، والتي تعد مسئولة بشكل شائع عن رائحة الفم الكريهة، إن مضغ القليل من القرنفل بعد تناول الطعام سيمنحك رائحة فم منعشة بشكل طبيعي، حيث يحتوي القرنفل أيضًا على رائحة قوية جدًا ونفاذة تعمل كمعطر طبيعي للفم يدوم طويلًا وبالتالي فهو بديل ممتاز لنعناع الفم والعلكة.

الحفاظ على صحة الفم



مضغ القرنفل مفيد أيضًا لصحة الفم بشكل عام، وتعمل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا على الوقاية من أمراض اللثة وتسوس الأسنان والعدوى، كما يخفف القرنفل من آلام الأسنان ولو بشكل مؤقت حتى يتم العلاج المناسب.

تعزيز الدورة الدموية



مضغ القرنفل يعمل على تعزيز تدفق الدم بسبب مادة الأوجينول، وهي مادة مضادة للالتهابات، وتعمل الدورة الدموية المحسنة على توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجسم بالكامل، مما يجعل الشخص أكثر صحة، مع تحسن الدورة الدموية، يمكن أن يضمن القرنفل مستويات طاقة محسنة وتعافيًا أسرع بعد الوجبات.