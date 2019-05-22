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اضرار القرنفل منها الحساسية وألم العضلات

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:00 ص
اضرار القرنفل منها الحساسية وألم العضلات القرنفل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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القرنفل من الأعشاب الطبيعية التى يمكن إضافتها للأطعمة المختلفة كما يمكن استخدامه لعلاج ألم الأسنان، وكذلك يتم إضافته لمعجون الأسنان، وعلى الرغم من فوائد القرنفل الصحية إلا أن للقرنفل آثار جانبية على الجسم، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار القرنفل، بحسب ما ذكر موقع "drugs".

ومن أبرز فوائد القرنفل علاج ألم الأسنان، تهيج الفم أو الحلق، السعال، اضطراب في المعدة، القيء، الإسهال.

1 اضرار القرنفل
اضرار القرنفل

اضرار القرنفل
 

هناك عدد من الأعراض الجانبية التى قد تحدث لبعض الأشخاص من القرنفل، وبعضها يحدث نتيجة الإفراط فى تناول القرنفل.

-الحساسية من القرنفل، يجب أن تتوقف عن تناول القرنفل إذا كان لديك أي من علامات الحساسية هذه: طفح جلدى، صعوبة في التنفس، تورم وجهك، والشفتين واللسان، أو الحلق.

-توقف عن استخدام القرنفل واتصل بمزود الرعاية الصحية في الحال إذا كنت تعاني من حرقة شديدة أو احمرار أو ألم أو تورم بعد استخدام زيت القرنفل على الجلد.

-ألم العضلات أو ضعفها أو خدرها أو شعور بالبرد في ذراعيك وساقيك، أو صعوبة في التنفس ، أو ألم في المعدة ، أو غثيان مع القيء ، أو معدل ضربات القلب بسرعة أو غير مستوية ، أو الدوار ، أو الشعور بالضعف الشديد أو التعب، وهنا يجب أن تذهب للطبيب.

-مشاكل في الكبد - غثيان ، ألم في المعدة العلوي، حكة ، شعور بالتعب، فقدان الشهية، بول داكن، براز بلون داكن ، يرقان (اصفرار الجلد أو العينين).

-علامات العدوى، الحمى، قشعريرة، التهاب الحلق، تقرحات الفم، أعراض البرد أو الانفلونزا، السعال، صعوبة في التنفس.

-قد تتفاعل أدوية مع القرنفل الذى تتناوله عن طريق الفم، مثل: الأدوية التى تصرف بدون روشتة والفيتامينات، لذا يجب أن تخبر طبيبك عندما تتناولها.

اضرار القرنفل 3
 القرنفل 

اضرار زيت القرنفل
 

قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام زيت القرنفل موضعياً على الجلد ما يلى:

-الحكة والطفح الجلدي.

-تهيج الجلد الخفيف.

-التهاب اللثة أو تهيج الفم أو نزيف اللثة أو تورمها أو تغير الأسنان بعد استخدام القرنفل داخل الفم.

ما هى اضرار القرنفل
 اضرار القرنفل

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اضرار القرنفل

فوائد القرنفل

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