اليوم السابع
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مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في منطقة حدائق أكتوبر

الأربعاء، 05 مارس 2025 02:23 ص
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في منطقة حدائق أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 اشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بحدائق أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق فى حدائق اكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الاسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكى نتج عنها وفاة 3 أشخاص، وأصيب 4 آخرين، وتم نقلهم للمستشفى.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







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