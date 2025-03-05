محافظ الدقهلية فى اللقاء مع أعضاء النواب والشيوخ: نسعى لتحقيق مطالب المواطنين

الدقهلية - شريف الديب

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالمواطنين بعدد من القرى والمراكز والمدن ووضع الحلول، الفورية والعاجلة.

واستمع "مرزوق " لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية المعروضة من خلال النواب كل في نطاق دائرته التي يمثلها وعلى مستوى المحافظة، وأكد أنه يلتقي بشكل دوري ومستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع الحلول وتلبية المطالب لمواطني الدقهلية، مشيرا إلى حرصه الدائم على تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية، وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

وفي هذا الصدد، أكد المحافظ على استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والتي شملت الطرق، المخططات العمرانية، المواقف، المرور، المواصلات، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري، الزراعة، التموين، النظافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والتضامن.

وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب عبدالحليم التهامي مدير إدارة الإتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزه وكيل إدارة الإتصال السياسي، ويأتي ذلك اللقاء الدوري تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظة، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.



