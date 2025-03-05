لو تمرين ابنك بعد المدفع على طول.. اعرف الفطار المثالى

كتبت: دانه الحديدى

يمارس نسبة كبيرة من الأطفال الألعاب الرياضية بشكل منتظم، والتى قد تصل إلى التمرين بشكل يومى فى بعض الألعاب، وفقا للمرحلة التى وصل إليها الطفل باللعبة، وعند الاستعداد لخوض البطولات الرياضية، وبسبب ضيق الوقت خلال شهر رمضان المبارك، قد يتصادف موعد التمرين عقب الإفطار بفترة قصيرة، بمدة لا تتجاوز الساعة وأحيانا النصف ساعة، وهو ما يستلزم معه أن تكون وجبة الإفطار، فى حالة صوم الطفل، وجبة تتناسب مع قرب موعد التمرين.

الوجبة المثالية لتمرينات بعد الإفطار

وفى هذا السياق أشارت الدكتورة داليا بهجت، استشارى التغذية والسمنة والنحافة بجامعة عين شمس، إلى أنه حال صوم الطفل، وقرب موعد تمرينه من موعد وجبة الإفطار، يجب فى تلك الحالة وجود بعض الاشتراطات بالوجبة، بحيث تكون وجبة خفيفة ومناسبة لممارسة الرياضة، وتمد الطفل بالعناصر الغذائية التى يحتاجها أثناء التمرين.

وأوضحت أنه فى تلك الحالة يجب أن يفطر الطفل على تمر وشوربة دافئة، ثم يتناول طعاما خفيفا مثل قطعة توست موضوع عليها ملعقة زبدة فول سودانى، وموزة، على أن يتناول وجبة الإفطار العادية عقب التمرين.

مشروب مثالى للطاقة وتعويض السوائل

ومن جانبه قال الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية والتغذية الرياضية بقصر العينى، وعضو اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، إنه من الضرورى شرب المياه بكمية كافية فى الفترة بين الإفطار والسحور، لترطيب وتعويض الجسم عن السوائل التى يفقدها أثناء التمرين، مع تجنب المشروبات الغازية والمحتوية على الكافيين لأنها تسبب الجفاف.

وأشار إلى أنه يمكن أيضا شرب ماء جوز الهند أو المشروبات الرياضية، والتى تعد نوعا من المشروبات يختلف تماما عن مشروبات الطاقة، كذلك يمكن صنع مشروب رياضى منزليا، يتكون من كوب من عصير البرتقال الطازج مضاف عليه ملعقة من عسل النحل وكيس محلول جفاف، موضحا أن ذلك المشروب يعد مثاليا للرياضيين، لأنه يمد الجسم بالطاقة قبل التمرين، ويعوضه عن فقد السوائل بعد التمرين.

وينصح أيضا بتناول الطفل لوجبة متوازنة أثناء السحور، مع شرب كميات كافية من السؤال طوال الفترة من الإفطار إلى السحور، وذلك لمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة والأملاح والسوائل التي يحتاجها لممارسة الرياضة.