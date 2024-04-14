اليوم السابع
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الأحد، 14 أبريل 2024 09:14 ص
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فوائد مذهلة للأطعمة والشوربة الدافئة للجهاز الهضمي وحركة المعدة

الأحد، 14 أبريل 2024 09:00 ص
فوائد مذهلة للأطعمة والشوربة الدافئة للجهاز الهضمي وحركة المعدة الشوربة الدافئة
كتبت مروة محمود الياس

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فوائد مذهلة للأطعمة والشوربة الدافئة للجهاز الهضمي وحركة المعدة

 

وفقًا لتقرير نشر في موقع وان جريين بلانيت المعني بالصحة والتغذية، فإن الأطعمة الدافئة  تعتبر هي الصديق الأمثل للجهاز الهضمي كما أن الدفء الذي تتميز به يعمل على السماح للسوائل بالسريان بشكل أفضل وجيد وهو ما يعزز من حركية المعدة المثالية والتمثيل الغذائي الأمثل للطعام بها

تابع التقرير أن الأطعمة الدافئة وكذلك الشوربات الدافئة تعمل على تعزيز وفتح قنوات الجسم المختلفة وهو ما يعزز من أهميتها وقوتها لتعزيز سلامة الجسم.

تساعد الأطعمة والمشروبات والحساء المختلف أنواعه الدافئ على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتعزيز عملية الهضم بشكل كامل وتهدئة حرقة المعدة التي تشيع الإصابى بها بين الكثيرين فضلاً عن أنها  تعمل على إطفاء الدفء على الجسم بالكامل وأعضائه والمعدة أيضًا.

تعزز من سلامة الامتصاص الأمثل للغذاء وتعمل على تبطين المعدة دون الشعور بالحرقة أو الألم، كما أنها تمتص أي شعور بالارتجاع أو الرغبة في الغثيان أو التقيؤ كما أنها تعمل على معادلة وموازنة أحماض المعدة ما يعزز من سلامتها وعملها على أكمل وجه







فوائد الطعام الدافئ

فوائد الشوربه الدافئه

اكلات للجهاز الهضمي




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