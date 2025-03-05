زيت السمك قد يعالج مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrients أن زيت السمك يحسن من تحمل الجلوكوز من خلال التأثير على استجابة الجسم للالتهابات، وهذا قد يكون خطوة لعلاج مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكر، بحسب موقع تايمز ناو.

ووفقًا للخبراء، أجريت هذه الدراسة على الحيوانات، وعلى الرغم من أنها ليست بدينة، إلا أنها أظهرت حالة تشبه اضطراب السكر من النوع 2 الذى يتميز بارتفاع مستويات السكر فى الدم بسبب انخفاض فعالية الأنسولين.

كيف يساعد زيت السمك على خفض مستويات السكر في الدم؟

يقول الباحثون إن أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي توجد في زيت السمك يمكن أن تساعد فى خفض مستويات السكر فى الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب.

وفى هذه الدراسة لاحظ الباحثون أن تناول 2 جرام من زيت السمك لكل كيلوجرام من وزن الجسم (ما يعادل 540 ملجم/جرام من حمض إيكوسابنتاينويك، أو EPA، و100 ملجم/جرام من حمض الدوكوساهيكسانويك، أو DHA) ثلاث مرات كل أسبوع لمدة ثمانية أسابيع يقلل من مقاومة الأنسولين في الفئران غير البدينات، والتي أظهرت أيضًا مستويات محسنة من سكر الدم، والعلامات الالتهابية، وخصائص الدهون، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، أو LDL، أو الكوليسترول السيئ، والدهون الثلاثية.

ما الآثار المحتملة على علاج مرض السكر؟

ووفقا للعلماء فإن البحث، يقدم الأمل لمرضى السكر من النوع الثاني غير البدينين، أو 10-20% من إجمالي المصابين بالمرض في جميع أنحاء العالم.

وقال الباحثون "لقد شملت تجاربنا فئران جوتو-كاكيزاكي، وهو نموذج حيواني لمرض السكر من النوع 2 غير البدين، ووجدنا أن مقاومة الأنسولين يمكن تقليلها فى هذه الحيوانات عن طريق تعديل الاستجابة الالتهابية لتغيير ملف الخلايا الدفاعية من حالة مؤيدة للالتهابات إلى حالة مضادة للالتهابات. هذه العملية تتوازى مع استجابة الأفراد البدينين الذين يعانون من مقاومة الأنسولين لمكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية".

إن التغيرات في الخلايا الليمفاوية - خلايا الدم البيضاء التي تساعد في حماية الجسم من العدوى والأمراض - لها تأثير كبير على خلايا الجهاز المناعي الأخرى، مما يؤدي إلى إحداث تأثير متسلسل.

السمنة والالتهابات من أهم عوامل الخطر للإصابة بمرض السكر

إن السمنة والالتهابات الجهازية من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض السكر، وفى حالة مرضى السكر غير المصابين بالسمنة، فإن الفرضية الأساسية هي أن السبب وراثي.

يعاني معظم الأشخاص المصابين بالسمنة من التهاب مزمن منخفض المستوى، ومن المعروف أنه يؤثر على مسارات إشارات الأنسولين. تفرز الأنسجة الدهنية، التي تتزايد في السمنة، السيتوكينات المؤيدة للالتهابات التي تؤثر على مسارات إشارات الأنسولين، مما يعزز مقاومة الأنسولين. في النموذج غير المصاب بالسمنة، تكون هذه الخاصية المؤثرة للأنسجة الدهنية غائبة، لكن الالتهاب الجهازي موجود.

لذا تساعد مكملات زيت السمك في عكس النمط المؤيد للالتهابات، حيث تظهر تأثيرًا مضادًا للالتهابات بشكل كبير وتقلل من استقطاب خلايا الدم البيضاء المهمة، وبالتالي، يعتقد العلماء أن تأثير أحماض أوميجا 3 الدهنية على الخلايا الليمفاوية، وتعديلها من حالة مؤيدة للالتهابات إلى حالة مضادة للالتهابات، ربما يكون قد أدى إلى انخفاض مقاومة الأنسولين.