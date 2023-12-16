مكملات زيت السمك.. تعمل على تحسين الاكتئاب واضطرابات المزاج

كتبت إيناس البنا

مكملات زيت السمك، هو مكمل مشتق من أنسجة الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين، وغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يعد أحد المكملات المهمة لدعم صحة الدماغ.

يقدم زيت السمك، مع أحماض أوميجا 3 الدهنية، وسيلة واعدة لدعم الصحة العقلية، في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آلياته وفعاليته بشكل كامل، خاصة أن دمج زيت السمك في نظام غذائي متوازن أو كمكمل قد يوفر طريقة طبيعية ويمكن الوصول إليها لتعزيز الصحة العقلية.

ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، أفادت نشرات جامعة هارفارد الصحية بأن هناك نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهما موجودان بكثرة في زيت السمك، ويمثلان أكبر احتمال ضد الاكتئاب واضطرابات المزاج، وفيما يلي بعض الآليات التي قد يعمل بها زيت السمك بشكل سحري:

أوميجا 3 وصحة الدماغ

يعتبر زيت السمك مصدرًا قويًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد عنصرًا أساسيًا لوظيفة الدماغ المثالية وتعزيز الصحة المعرفية العامة.

خصائص مضادة للالتهابات

تم ربط الالتهاب المزمن باضطرابات الصحة العقلية المختلفة، بما في ذلك الاكتئاب والقلق، تظهر أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يقلل الالتهاب في الدماغ ويساهم في تحسين الصحة العقلية.

تنظيم هرمون السيروتونين

يتأثر السيروتونين، وهو ناقل عصبي يرتبط غالبًا بتنظيم الحالة المزاجية، بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وفقًا للأبحاث تلعب عناصر أحماض أوميجا 3 دورًا حاسمًا في تخليق هرمون السيروتونين، والذي قد يكون له نتيجة إيجابية لإدارة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحساسية، والاضطراب ثنائي القطب، والفصام، والسلوك الاندفاعي.

الحد من التوتر وتنظيم الكورتيزول

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة العقلية، قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تخفيف آثار التوتر عن طريق تنظيم الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالاستجابة للتوتر.