خليه على سحورك.. التمر يمنع العطش ويشحن طاقتك في الصيام

كتبت مروة هريدى

لا يقتصر تناول التمر على الفطار في رمضان وذلك بفضل فوائده الصحية التي يعرفها معظمنا، ولكن يمكن تناوله أيضًا في السحور لجنى العديد من الفوائد الصحية في الصيام أهمها أنه يمنع العطش ويمنحك النشاط اللازم طوال ساعات الصيام، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يعتبر التمر من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والسكريات الطبيعية التي تعزز مستويات الطاقة بشكل طبيعى خاصة في الصيام، لذلك فإن تناوله على السحور له العديد من الفوائد ولكن بشرط الاعتدال أيضًا لأنه يحتوى على نسبة عالية من السكريات.

ولعل أحد أهم فوائد تناول التمر على السحور هو أنه يمنحك شعورًا بالشبع ويمنع نوبات الجوع في الصيام وذلك بفضل محتواه من العناصر الغذائية والسكريات الطبيعية التي تعزز مستويات السكر في الدم.

التمر غنى بمحتواه من الفيتامينات المفيدة للجهاز العصبى ومن ثم يعزز مستويات الطاقة والنشاط في الصيام.

التمر غنى بمحتواه العالى من الألياف وهو ما يجعله خيارًا رائعًا على السحور لمنع مشاكل الهضم الشائعة، مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال أيضًا وذلك بفضل محتواه من البوتاسيوم، حيث يدعم التمر الهضم السلس.

التمر بفضل محتواه العالى من المغذيات يعتبر معززًا للمناعة بشكل كبير لمكافحة العدوى والأمراض، خاصة في الصيام.

التمر غنى بمحتواه أيضًا من المركبات الأساسية، مثل الأحماض الأمينية والنيكوتين والألياف الغذائية، حيث يساعد تناوله بانتظام على التخلص من البكتيريا الضارة في الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا الجيدة.