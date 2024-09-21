هل تشعر بالشبع المبكر؟ اعرف الأسباب وطرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

قد يبدو تناول الطعام حتى تشبع شهيتك أمرًا جذابًا، ولكن ماذا لو شعرت بالشبع بعد تناول بضع قضمات فقط؟ قد يكون هذا الأمر محبطًا ومثيرًا للقلق، لأنه قد يمنعك من الاستمتاع بالوجبات أو الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. علاوة على ذلك، قد تعاني من مشكلات أساسية مختلفة. لذلك، إذا استمر هذا النمط من الشعور بالشبع على الفور، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية لفهم السبب وضمان التغذية السليمة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة التي قد تجعلك تشعر بالشبع بعد تناول بضع قضمات

شلل المعدة

يُعرف أيضًا بالشبع المبكر، حيث يمكن أن ينبع الشعور بالشبع بعد بضع قضمات فقط من حالة تسمى شلل المعدة. تحدث هذه الحالة عندما يبقى الطعام في المعدة لفترة طويلة من الزمن. وفقًا لـستاتبيرلز للنشرعادة ما يكون شلل المعدة مجهول السبب، أي أنه ينشأ تلقائيًا أو من سبب غير معروف. ومع ذلك، تشمل بعض الأسباب الشائعة مرض السكري، والأسباب التي تلي الجراحة، والأسباب التي تلي العدوى. النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذه الحالة. بخلاف الشبع المبكر، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

الانتفاخ

غثيان

حرقة في المعدة

آلام المعدة أو البطن

فقدان الشهية

الإمساك

الإمساك هو مشكلة هضمية تجعل من الصعب أو النادر إخراج البراز. وغالبًا ما يتسم الإمساك ببراز صلب أو جاف، وقد يعاني الأشخاص من حركات أمعاء مؤلمة. وغالبًا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من الإمساك من الشعور بضيق في البطن أو تقلصات في المعدة. كما يمنحهم هذا أيضًا شعورًا بالشبع طوال الوقت، مما يؤدي إلى الشبع المبكر.

ولمنع حدوث ذلك أو لعلاج هذه الحالة، يوصي الخبراء بشرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالألياف. ويجب على المرء أن يضمن اتباع نظام غذائي متوازن لتجربةحركات الأمعاء الصحيحة.

ارتجاع الحمض

يحدث ارتداد الحمض عندما تتدفق أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم. أحد الأعراض الأقل شيوعًا هو الشبع المبكر، حيث يشعر الناس بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام. يحدث هذا لأن الارتجاع والتهيج في المريء يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ، مما يجعل من الصعب تناول أجزاء من الوجبات العادية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتهاب الناتج عن ارتداد الحمض يمكن أن يبطئ عملية الهضم، مما يتسبب في بقاء الطعام في المعدة لفترة أطول، مما يساهم في الشعور بالشبع، يتضمن علاج ارتداد الحمض تغييرات غذائية صحية واستشارة الطبيب.

قرحة المعدة

تشير القرحة الهضمية إلى قرحة مفتوحة في بطانة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم الاثني عشر، وهو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن تساهم العديد من العوامل في حدوثها، بما في ذلك الإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، والاستخدام طويل الأمد للأدوية، الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، التوتر، أو الأطعمة الحارة.

يمكن أن يؤدي هذا النوع من القرحة أيضًا إلى الشعور بالشبع المبكر لأنه يمكن أن يمنع الطعام من التحرك عبر الجهاز الهضمي، مما قد يجعلك تشعر بالشبع بسرعة. ولكن نظرًا لأن الشعور بالشبع بسرعة يمكن أن يشير أيضًا إلى حالات أخرى، فمن الأهمية بمكان النظر في الأعراض المصاحبة، والتي تشمل:

ألم في الجزء العلوي من البطن أو الظهر

ألم يزداد سوءًا على معدة فارغة

عسر الهضم أو حرقة المعدة

القيء

فقدان الوزن

السرطان

الشبع المبكر قد يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان، وتشير دراسة حديثة إلى أن الشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرة من الطعام هو أحد الأعراض الشائعة التي يعاني منها مرضى سرطان القولون والمستقيم. وتوضح الدراسة أن ذلك قد يكون بسبب الانسدادات الجسدية في الأمعاء والغثيان والقيء وعوامل أخرى مرتبطة بالمرض أو علاجه.

والمفتاح هو إجراء فحص لنفسك إذا كنت تعاني من أي علامات تشير إلى الإصابة بالسرطان، والتي يمكن أن تتراوح من تغيرات الجلد والنزيف غير المبرر إلى الألم المستمر والتغيرات في عادات الأمعاء والمثانة.