خليها على فطارك.. سلطة البابا غنوج كنز فى رمضان

كتبت فاطمة ياسر

سلطة البابا غنوج من الأطباق الشهية والمغذية التى تضيف قيمة غذائية عالية إلى مائدة رمضان، كما أنها خفيفة وسهلة الهضم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للصائمين.

وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية والسمنة فى كلية طب قصر العينى، إن البابا غنوج يعد من السلطات المغذية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية بسبب الباذنجان والإضافات الأخرى التى يصنع منها.

فوائد وجود البابا غنوج على مائدة رمضان

وقدمت استشارى التغذية أبرز وأهم فوائد البابا غنوج خلال شهر رمضان، ومنها..

1. تسهل الهضم وتمنع الإمساك

الباذنجان المشوى، المكون الأساسى فى البابا غنوج، غنى بالألياف التى تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وهو أمر مهم فى رمضان بسبب تغيّر العادات الغذائية.

2. تعزز الشبع وتقلل من الإفراط فى الأكل

تساعد الألياف الموجودة فى الباذنجان على منح الشعور بالشبع، مما يمنع الإفراط فى تناول الطعام بعد الصيام.

3. تحافظ على صحة القلب

الباذنجان يحتوى على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين التى تحمى القلب، كما أن الطحينة وزيت الزيتون فى البابا غنوج يحتويان على دهون صحية مفيدة للقلب.

4. تساعد فى ضبط مستوى السكر فى الدم

الباذنجان يُعد خيارًا جيدًا لمرضى السكرى لأنه لا يرفع مستوى السكر فى الدم بسرعة، مما يجعله طبقًا مناسبًا فى وجبة الإفطار أو السحور.

5. يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن

يحتوى البابا غنوج على فيتامينات ومعادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يساعد على تعويض العناصر الغذائية المفقودة خلال ساعات الصيام.

6. يعزز صحة البشرة والجهاز المناعى

الباذنجان يحتوى على فيتامين C ومضادات الأكسدة التى تحمى البشرة من الجفاف وتعزز مناعة الجسم خلال رمضان.

كيف يمكنك تناول البابا غنوج فى رمضان؟

- كطبق جانبى مع الخبز الأسمر أو الخبز المشوى.

- مع المشاوى أو الأطباق الرئيسية.

- كمقبلات مع السلطات الأخرى مثل الفتوش والتبولة.