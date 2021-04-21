تعرف على فوائد الباذنجان لصحة العين والقلب

يقدم الباذنجان على مدار شهر رمضان سواء عن طريق تناوله بمفرده أو خلطه مع أكلات أخرى، لأن له مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية، فهو غنى بالألياف منخفضة السعرات الحرارية والمدرجة في حمية البحر الأبيض المتوسط، كما يساعد الباذنجان في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد في تخفيف أعراض فقر الدم، وفى السطور التالية نتناول الفوائد الصحية للباذنجان، بحسب موقع "only my health".
الفوائد الصحية للباذنجان
يساعد على فقدان الوزن :يحتوي على كمية أقل من الدهون ويمكنك بسهولة إضافته إلى نظامك الغذائي من خلال المخللات والسلطات.
صحة العين:لوحظ في بعض الدراسات أن الباذنجان مفيد للغاية لصحة العين، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخضار في منع الضرر التأكسدي المرتبط أيضًا بضعف الرؤية، فهو مصدر غني لفيتامين أ وفيتامين ج المعروف بمنع تلف البصر وكذلك يحسن بصرك.
يحسن صحة القلب:يعتبر الباذنجان مصدرا جيدًا للألياف والبوتاسيوم، وكلاهما يعتبر مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، تساعد الألياف الموجودة في هذا الخضار في خفض مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي أيضًا إلى الحفاظ على صحة القلب، في الواقع ، يحتوي أيضًا على كميات عالية من فيتامين ب وحمض الفوليك ، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
تأثيرات مضادة للسرطان :للباذنجان خصائص مضادة للسرطان، ويمكن أن يساعد في الوقاية من أنواع معينة منه، لأنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة أيضا، تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من السرطانات ، بما في ذلك سرطان الرئة والبروستاتا والثدي والأمعاء.
الباذنجان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة