تعرف على فوائد الباذنجان لصحة العين والقلب

كتب - محمود جلال

يقدم الباذنجان على مدار شهر رمضان سواء عن طريق تناوله بمفرده أو خلطه مع أكلات أخرى، لأن له مجموعة واسعة من الفوائد الصحية والقيمة الغذائية العالية، فهو غنى بالألياف منخفضة السعرات الحرارية والمدرجة في حمية البحر الأبيض المتوسط، كما يساعد الباذنجان في تقوية العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويساعد في تخفيف أعراض فقر الدم، وفى السطور التالية نتناول الفوائد الصحية للباذنجان، بحسب موقع "only my health".

الفوائد الصحية للباذنجان

يساعد على فقدان الوزن : يحتوي على كمية أقل من الدهون ويمكنك بسهولة إضافته إلى نظامك الغذائي من خلال المخللات والسلطات.