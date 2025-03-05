اليوم السابع
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تداول 22 سفينة بميناء دمياط واستقبال 53098 طن بضائع

الأربعاء، 05 مارس 2025 12:07 م
تداول 22 سفينة بميناء دمياط واستقبال 53098 طن بضائع ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35991 طن تشمل : 7592 طن يوريا و 15199 طن كلينكر و 13200 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53098 طن تشمل : 12700 طن ذرة و 12945 طن قمح و 1099 طن مواسير و 7186 طن خشب زان و 9859 طن حديد و 2300 طن خردة و 7009 طن فول صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1094 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1906 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122198 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 74678 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2401 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5088 حركة .

 







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ميناء دمياط

الموانئ

البضائع

حركة الموانئ



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