نجاح فريق طبى بجامعة عين شمس فى إجراء جراحة نادرة لشاب أصيب بانشطار بالقلب

كتبت مروة محمود الياس

نجح فريق طبي بكلية طب جامعة عين شمس، في إجراء جراحة نادرة لطبيب شاب في عمر 25 عامًا، أصيب بحالة نادرة وهي انشطار أو انسلاخ حاد للشريان الأورطي بالقلب، وهو انسلاخ حاد ومتقدم بكامل طول الشريان الأورطي بالجسم، وهو أحد المضاعفات النادرة لارتفاع ضغط الدم، وغالبًا ما تهدد حياة المريض وتستدعي جراحة طارئة.

وترجع ندرة هذه الحالة إلى كونها تصيب في الأساس كبار السن فقط ومن يتجاوز الـ 50 من العمر.

الحالة الطبية للمريض

كان المريض إسلام محسن، وهو طبيب امتياز بطب الأزهر، كان قد حضر في 6 فبراير الماضي إلى طوارئ جراحة القلب بكلية طب عين شمس إثر تشخيصه بانشطار فى القلب، تلك الحالة المستحيلة في السن الصغير، حيث إن المريض لم يتم عامه الـ 25 وليس لديه أي تاريخ مرضي بالقلب.

إجراء الجراحة

ليقوم الفريق الجراحي بإجراء العملية الجراحية المعقدة لإنقاذ حياته، حيث بدأت في العاشرة مساء الخميس وانتهت في السادسة صباح الجمعة، وتم خلالها عمل إصلاح كلي معقد للانشطار باستبدال الصمام الأورطي والشريان الصاعد وجزء من التقوس بصمام ووصلة صناعية، مع إعادة زرع الشرايين التاجية في الوصلة الصناعية مع عمل توقيف كامل للدورة الدموية وعمل تروية عكسية للمخ أثناء تلك الفترة.

وقال رئيس الفريق الجراحي الذي قام بإجراء الجراحة للشاب، الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل - أستاذ جراحات القلب وجراحات الشريان الأورطي بكلية طب عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الجراحة كانت معقدة وتحمل نسب خطورة على الحياة تتجاوز الـ 70%، وخطورة حدوث غيبوبة تتجاوز الـ 50%، ولكنها كانت حتمية وضرورية لإنقاذ حياته ولم يكن هناك أي خيار آخر أقل خطورة.

التعافي

وأشار إلى تعاون كل الفريق الجراحي والتخدير وفريق الأرواء القلبي والتمريض، في تلك الجراحة الخطيرة والنادرة، حتى استرد المريض كامل الوعي وبدأ مرحلة التعافي، ليُوضع على جهاز التنفس الصناعي لبضعة أيام، وبعدها أصبح في كامل تعافيه.