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تعرف على وظيفة الشريان الأورطي.. يضخ الدم الغنى بالأكسجين فى الجسم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:30 م
تعرف على وظيفة الشريان الأورطي.. يضخ الدم الغنى بالأكسجين فى الجسم ما هى وظيفة الشريان الأورطى بالجسم
كتبت إيناس البنا

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الشريان الأورطى هو وعاء دموى كبير ينفصل عن القلب ويضخ الدم الغنى بالأكسجين إلى الجسم، كما يحمل أيضا الدم بعيدًا عن البطين الأيسر ويدوره فى الدائرة النظامية وهى الأوعية الموجودة بين الصمام شبه الأبهرى ومدخل الأذين الأيمن.

يدخل الدم المؤكسد الجسم من خلال شبكات الشعرية المحيطة بالحويصلات الهوائية فى الرئتين، هذه الحويصلات الهوائية وفقا لتقرير موقع " medicalnewstoday"  هى جيوب مليئة بالهواء مع حواجز رقيقة بما يكفى للسماح للأكسجين بالمرور.

الشريان الأورطى
الشريان الأورطى

 

يحدث تبادل فى الحويصلات الهوائية، التى تنقل الأكسجين الطازج من الرئتين إلى الدم وثانى أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية، وتتمثل وظيفة الشريان الأورطى فى ضخ هذا الدم الغنى بالأكسجين الجديد من البطين الأيسر للقلب ، حيث يتم إيداع الدم المؤكسد، وإعادة تدويره مرة أخرى إلى الجسم.

الشريان الأورطى له أربعة أقسام رئيسية: الأبهر الصاعد ، القوس الأبهر ، الأبهر الصدرى الهابط والشريان الأبهر البطني، يبدأ الشريان الأورطى الصاعد عند الصمام الهلالى للبطين الأيسر ويتصل بالشرايين التاجية.

 


الشريان الأورطى

الدم المؤكسد

الشريان الأبهر

الحويصلات الرئوية

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