كتبت نهير عبد النبى

تلعب الشرايين التاجية دورًا مهمًا في دوران الدم داخل الجسم على وجه التحديد ، ترسل هذه الشرايين الدم مباشرة إلى قلبك ، وبالتالي تحافظ على وظائف عضلة القلب وتحافظ على جسمك في حالة توازن.

نقدم فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن الشرايين التاجية وفقا لما ذكره موقع webmd

س:ما الشرايين التاجية؟

تتفرع الشرايين التاجية من الشريان الأورطي ، وهو الشريان الأكبر في جسمك ، والذي يمد باقي الجسم بالدم الشرايين التاجية هي جزء آخر من نظام الأوعية الدموية الذي يوفر الدورة الدموية.تتكون الشرايين التاجية من ثلاث طبقات مختلفة تسمى الطبقة الداخلية الغلالة الباطنة.تسمى الطبقة الوسطى التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم بالوسائط هذه الطبقة مرنة ويمكن أن تتمدد وتتقلص بينما يتدفق الدم عبر الشريان.تسمى الطبقة الخارجية البرانية ولها أوعية صغيرة تنقل الأكسجين والمواد المغذية في دمك إلى الخلايا التي يتكون منها قلبك.





س:أين تقع الشرايين التاجية؟

تلتف الشرايين التاجية حول قلبك وترسل الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة قلبك من هناك ، تتفرع الشرايين إلى فروع أصغر لنقل الدم إلى عضلة القلب ثم سحب الدم الناقص من الأكسجين بعيدًا عن قلبك.

س:ماذا تفعل الشرايين التاجية؟

تعمل الشرايين التاجية بشكل أساسي على نقل الدم إلى عضلات القلب بدون الحفاظ على أكسجين هذه العضلات المهمة ، ستكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

يتكون تشريح الشرايين التاجية بشكل أساسي من شريانين رئيسيين: اليسار واليمين.

-الشريان التاجي الأيسر. الشريان الذي يمد الجزء الأيسر من القلب بالدم هو الشريان الأيسر. يرسل هذا الشريان الدم إلى البطين الأيسر والأذين الأيسر ، مما يزود قلبك بالدم الغني بالأكسجين .

ينقسم هذا الشريان إلى فروع منفصلة ، وكل فرع مسؤول عن إرسال الدم إلى أجزاء مختلفة من قلبك. ترسل الفروع من الشريان التاجي الأيسر الدم إلى الجانب الأمامي والقلب الأيسر ، بالإضافة إلى الجانب الخارجي والقلب الخلفي.

يتضمن الفرعان الرئيسيان للشريان التاجي الأيسر الرئيسي:

-الشريان الأمامي الأيسر النازل

-الشريان التاجي الأيسر الملتوي

الشريان التاجي الأيمن يرسل الشريان التاجي الأيمن الدم إلى الجانب الأيمن من قلبك ويساعد أيضًا في تنظيم ضربات القلب. ترسل الفروع من هذا الشريان الدم أيضًا إلى منتصف قلبك.

تشمل ثلاثة فروع أصغر من الشريان التاجي الأيمن ما يلي:

-الهامشي المنفرج

-ثقب الحاجز

-الأقطار

علامات يمكن أن يكون هناك خطأ ما في الشرايين التاجية

يعد ألم الصدر أو الانزعاج منه أول علامة على وجود خطأ ما في الشرايين التاجية. ألم الصدر (الذبحة الصدرية ) هو عرض شائع لمرض الشريان التاجي قد يحدث هذا الألم عندما تتراكم اللويحات في الشرايين ولا يتمكن الدم من التدفق بسلاسة إلى قلبك.

يمكن أن تظهر مشاكل الشريان التاجي بشكل مختلف عند الرجال والنساء سيظهر الألم في صدر الرجل ، ولكن قد تشعر المرأة بألم في الصدر أو الذراع أو الوجه أو الجزء العلوي من المعدة أو الظهر.

تشمل العلامات الأخرى التي قد تكون تعاني منها في قلبك ما يلي:

-ضعف أو خفة في الرأس

-غثيان

-عرق بارد

-ألم أو إزعاج في ذراعيك أو كتفيك

-ضيق في التنفس

لسوء الحظ ، لا يتم تشخيص بعض الحالات بشكل صحيح في بعض الأحيان قبل الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية ، لذلك من الضروري مراقبة الأعراض المذكورة أعلاه والتحدث إلى طبيبك للمساعدة في اكتشاف المشكلات مبكرًا.

س:ما هي الشروط التي تؤثر على الشرايين التاجية؟

يعد مرض الشريان التاجي من أهم الأمراض التي ستؤثر على الشرايين تتطور هذه الحالة ببطء ولكن تؤدي في النهاية إلى انخفاض نسبة الدم الغني بالأكسجين إلى عضلات قلبك. بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي مرض الشريان التاجي إلى حالات أخرى مثل قصور القلب ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والجلطات الدموية ، مما يتسبب في حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

يتسبب مرض الشريان التاجي في تراكم الترسبات في الشرايين تتمتع الشرايين بمرونة محدودة ولكنها لا تستطيع مواكبة هذا النوع من الانسداد.

يعد تصلب الشرايين حالة أخرى تؤثر على الشرايين التاجية يحد من تدفق الدم في الشرايين ويمكن أن يسبب فشل عضلة القلب.

س:كيفية الحفاظ على صحة الشرايين التاجية؟

تحدث مشاكل القلب والشرايين التاجية ببطء ، لذلك إذا أصبت بها بسرعة ، يمكنك غالبًا اتخاذ خطوات لتحسين صحة قلبك بشكل كبير (من المحتمل أن تتجنب المرض في البداية) على سبيل المثال ، يمكنك:

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف وقليلة الدهون في تحسين صحتك العامة. تعد إضافة الفاكهة والخضروات الطازجة مع الحبوب الكاملة مكانًا رائعًا للبدء من المهم أيضًا الحد من تناول الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يؤدي إلى إجهاد الشرايين.

-ابق نشيطا يعد المشي أو الجري أو ركوب الدراجات طرقًا رائعة للتمرين والحفاظ على صحة قلبك يمكن أن يؤدي الانخراط في هذه الأنشطة ومجموعة متنوعة من الأنشطة الأخرى إلى جعل التمرين ممتعًا ومساعدتك على الالتزام به.

-الحفاظ على وزن صحي إن تناول الطعام بانتظام وممارسة التمارين الرياضية يزيد من احتمالية بقائك في نطاق وزن صحي يمكن أن يساعدك طبيبك أيضًا في حساب مؤشر كتلة جسمك وتحديد ما إذا كنت على المسار الصحيح.

-الإقلاع عن تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين.

-تحكم في توترك، الإجهاد هو إجهاد صامت ولكنه ضار على قلبك.

-الحصول على قسط كاف من النوم النوم جزء مهم من صحة القلب تواجه خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم أو إذا كنت تنام طويلاً يمكن أن يساعدك تحسين عادات نومك على رؤية تحسن عام في صحتك الجسدية والعقلية.