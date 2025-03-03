مسلسل إخواتى.. إزاى تسعدى نفسك على طريقة شيرين رضا

كتبت : دانه الحديدى

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة، ظهور النجمة شيرين رضا ضمن الأحداث، حيث ظهرت كسيدة أعمال لجأ إليها زوج (سها) لمساعدته في الحصول على أموال غرامة الحبس نتيجة ضربها لصاحب المكان.

وخلال الحلقة تحدثت رضا عن أنها "شغوفة" بنفسها، وتفعل كل شىء لإسعاد نفسها ولتكون مرتاحة البال.ويوجد عدد من الخطوات التى يمكن إتباعها، لتحقيق السعادة والراحة النفسية على طريقة شيرين رضا.

9 خطوات تضمن حب الشخص لنفسه



مصطلح حب الشخص لنفسه أحيانا يتم النظر إليه على أنه نوعا من الغرور أو التعالى، لكن فى حقيقة الأمر يحتاج كل شخص إلى حب نفسه، بمعنى تقديرها ومحاولة إسعادها من أجل الوصول للراحة النفسية، هو ما ينعكس على الصحة البدنية والنفسية للشخص.

ووفقا لموقع Health line يوجد 9 خطوات لحب النفس بالمعنى الإيجابى



1. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين

مقارنة أنفسنا بالآخرين أمر طبيعي، لكنه أحيانا يعتبر مؤشر خطر، وبدلا من المقارنة بالأخرين ركز أفضل على تطوير نفسك.

2. لا تقلق بشأن آراء الآخرين

من الأفضل عدم القلق بشأن ما يعتقده المجتمع أو يتوقعه منك، لأنه ببساطة لا يمكنك إسعاد الجميع.

3. اسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء

لا يوجد أحد مثالي، والجميع يرتكبون الأخطاء، لكن مع التقدم فى العمر يزداد الخزف من ارتكاب الأخطاء، لذلك يجب عدم الخوف من الأخطاء والتعلم منها.

4. تذكر أن قيمتك ليست فى مظهر جسدك

يخاف الكثيرون من أن مظهرهم الخارجى، سواء بالسمنة أو النحافة الشديدة، هو ما يعطيهم قيمة محددة عند من حولهم، وهو أمر خاطىء، لذلك الرضا عن المظهر الخارجى يعطى ثقة كبيرة فى النفس.

5. لا تخاف من الابتعاد عن الأشخاص السامين

يوجد بعض الأشخاص الذين يؤثرون سلبا على الآخرين، لذلك الابتعاد عنهم ضرورة حتى لو كان الأمر مؤلما فى البداية.

6. واجه مخاوفك الشخصية

الخوف أمر طبيعى للإنسان ولا يستدعى الخجل منه، وجميعنا لديه مخاوفه الخاصة، لكن يجب تعلم كيفية مواجهة تلك المخاوف لتحقيق خطوات للأمام

7. ثق بنفسك عند اتخاذ القرارات

امنح نفسك الثقة عند إتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك الشخصية، فلا يوجد من هو أدرى منك أكثر من نفسك

8. اشعر بالسعادة تجاه الأشياء البسيطة

الشعور بالسعادة والامتنان تجاه الأشياء البسيطة، يجعلك أكثر تقديرا لكل ما حولك ولنفسك

9. كن رحيما بنفسك

توقف عن لوم نفسك دائما، وتعلم من أخطائك وتقبلها، كذلك كن سعيدا بإنجزاتك البسيطة مهما كانت.

قصة مسلسل إخواتي



‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي



‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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