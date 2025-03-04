شخصي نفسك بنفسك.. إزاى تعرفي إنك مصابة باكتئاب ما بعد الولادة

كتبت مروة محمود الياس

اكتئاب الولادة أحد أشهر أنواع الاكتئاب والاضطرابات التي تصيب المرأة بشكل مفاجئ بعد ولادتها لطفلها، تحتار الكثير من الأمهات في تشخيص وفهم الأعراض التي تصيبهم بعد الولادة مباشرة، فيشعرن بالقلق والاكتئاب والعزلة والضغط والكثير من الأعراض الأخرى المزعجة، وفقا لتقرير نشر فى موقع talkspace.

كيف تعرفين أنك مصابة باكتئاب ما بعد الولادة؟

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تختلف من امرأة إلى أخرى تشمل الأعراض الكثير من العلامات المشتركة بين أغلب الحالات، ومن بين هذه العلامات التي يمكن أن تتأكدي من خلالها أنك تعانين من هذا الاكتئاب:

- فقدان الرغبة والاهتمام التام بأي أنشطة كنت تستمتعين بها في الماضي

- تغير حياتك في السلوكيات خاصة في عادات الأكل وعادات النوم أيضًا

- زيادة القلق الحاد

- أفكار سلبية ومتطفلة غريبة

- نوبات من الهلع غير مبررة

- تقلبات مزاجية حادة مثل الانفعال والحزن

- الشعور بالذنب بشدة

- قد تؤثر هذه النوعية من الاضطرابات على علاقتك بطفلك المولود

كم من الوقت تستمر نوبة اكتئاب ما بعد الولادة؟

قد تستمر النوبة من أسبوع إلى أسبوعين لدى بعض الحالات وبعض الحالات الأخرى يمكن أن تزيد شدة النوبات ومدة الإصابة بها.

علاج اكتئاب بعد الولادة

لا شك أن زيارة الطبيب المختص الذي يساعد المرأة في تلك المرحلة الحساسة أمر في غاية الأهمية، يستخدم الطبيب طرق الطب النفسي لمحاولة تعديل المشاعر السلبية الاكتئابية لدى المرأة، لا يجب الاستهانة بهذا النوع من الاكتئاب ولابد من استشارة الطبيب المختص لأنها حالة عقلية خطيرة قد تخلف مضاعفات غير جيدة على الإطلاق.