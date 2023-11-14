لو أم جديدة.. اعرفى أعراض اكتئاب بعد الولادة ومتى تلجأين للطبيب

كتبت فاطمة خليل

اكتئاب ما بعد الولادة مشكلة تعانى منها كثير من النساء، حيث يعانين من تقلب المزاج ومشاعر سلبية أخرى، تؤثر على ما يقرب من 80٪ من النساء بعد الولادة، عادة تظهر الأعراض خلال الأيام القليلة الأولى من الولادة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وطرق التعامل معه، بحسب موقع bswhealth.

أعراض اكتئاب ما بعد الولادة



تشمل الأعراض الشائعة لاكتئاب ما بعد الولادة ما يلي:

-اليأس

-قلق شديد

-الأرق

-العصبية الشديدة أو الغضب

-البكاء المفرط

-انخفاض القدرة على التفكير بوضوح

-تقلبات مزاجية حادة

-التعب الشديد

-الأرق أو فرط النوم

-فقدان الشهية

-صعوبة في الارتباط بطفلك

-الانسحاب من العائلة والأصدقاء

- الشعور بعدم القيمة أو الذنب

-أفكار متكررة عن الموت أو الانتحار

-أفكار لإيذاء نفسك أو طفلك

طلب المساعدة والدعم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة



إذا كنت تشعرين بالاكتئاب بعد ولادة طفلك، فقد تشعرين بالحرج أو التردد في مشاركة أفكارك مع شخص آخر، ومع ذلك، يمكن أن يساعدك العلاج الفوري في إدارة أعراض اكتئاب بعد الولادة وبناء علاقة أفضل مع طفلك.

يجب الذهاب لطبيب نفسي في الحالات الآتية:



-أعراض الاكتئاب لا تتحسن بعد اسبوعين

-تزداد سوءا

-صعوبة رعاية طفلك

-صعوبة إكمال المهام اليومية

- أفكار لإيذاء نفسك أو طفلك