"FDA" توافق على أقراص جديدة بالفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA" على أقراص جديدة لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة في الولايات المتحدة، حيث تم التوصل لعقار جديد عبارة عن أقراص تؤخذ بالفم لعلاج اكتئاب بعد الولادة، آمنة وفعالة في تجربة المرحلة الثالثة.

ووفقًا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية، عن الاقراص تعتبر أول حبة فموية يتم اعتمادها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في الولايات المتحدة لعلاج كتئاب ما بعد الولادة، وهو مرض عقلي خطير يمكن أن يتطور في حوالي 1 من كل 7 أمهات جدد بعد الولادة.

وأشار الموقع إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) أعلنت أن العلاج قد تمت الموافقة عليه كحبوب مرة واحدة يوميًا يتم تناولها على مدار 14 يومًا.

وأضاف الموقع، أن اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة خطيرة ومهددة للحياة حيث تعاني النساء من الحزن وعدم القيمة - ولأن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يعطل الرابطة بين الأم والرضيع، فقد يكون له أيضًا عواقب على النمو البدني والعاطفي للطفل، قال الدكتور تيفاني فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارًا مفيدًا للعديد من هؤلاء النساء للتعامل مع المشاعر المتطرفة، والتي تهدد الحياة في بعض الأحيان.

أضافت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية " FDA" تحذيرًا إلى ملصق الدواء، الذى يطلق عليه Zuranolone وهو الاسم العلمى للعقار، إنه يمكن أن يؤثر على قدرة الشخص على القيادة وأداء الأنشطة الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة، قد لا يتمكن المرضى أيضًا من تقييم درجة ضعفهم. لتقليل مخاطر الضرر، تقول الوكالة إنه يجب على المرضى عدم القيادة أو تشغيل الآلات الثقيلة لمدة 12 ساعة على الأقل بعد تناول الدواء.

وقالت الهيئة الأمريكية، إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا تشمل النعاس والدوخة والإسهال والتعب والتهاب البلعوم الأنفي (نزلات البرد) والتهاب المسالك البولية، مضيفة أيضًا، إن استخدام العقار قد يسبب أفكارًا وسلوكًا انتحاريًا، قد يسبب أيضًا ضررًا للجنين، مؤكدة، أنه يجب على النساء استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناولها ولمدة أسبوع بعد تناول الدواء.

قد تعاني النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة الشديد من التفكير في الانتحار، وتمثل وفيات الأمهات بسبب الانتحار حوالي 20% من جميع الوفيات التي تحدث بعد الولادة .

تشير التقديرات إلى أنه في كل عام في الولايات المتحدة، يولد أكثر من 400 ألف طفل لأمهات يعانين من الاكتئاب، بدون أي علاج، يمكن أن يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لأشهر أو حتى سنوات، وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، ويعتبر هذا العقار هو ثاني دواء لاكتئاب ما بعد الولادة .