زيلينسكي يوجه بطلب معلومات رسمية من واشنطن بشأن تعليق المساعدات العسكرية

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وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات والدبلوماسيين في بلاده إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة للحصول على معلومات رسمية بشأن احتمالية تجميد المساعدات العسكرية.



وأوضح زيلينسكي، في خطاب غبر خاصية الفيديو، بحسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية: "اليوم، لدى الكثيرين نفس السؤال: ماذا سيحدث للمساعدات الأمريكية؟ لقد وجهت وزير الدفاع ورؤساء الاستخبارات والدبلوماسيين الأوكرانيين إلى التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة والحصول على معلومات رسمية، لا ينبغي أن يُترك الناس للتخمين، أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارا قائما على الاحترام المتبادل وموقفا واضحا من كل طرف تجاه الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح في ظل حرب شاملة".



وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لم تعد في وضعها عام 2022، مشددا على أن قدرتها على الصمود قد ازدادت وأن لديها الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحفاظ على علاقات شراكة طبيعية مع الولايات المتحدة أمر ضروري لإنهاء الحرب بشكل فعلي.