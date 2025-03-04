زيلينسكى يأسف لمشادته مع ترامب.. ويؤكد: مستعد لتوقيع اتفاق المعادن

أحمد علوى

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن الأسف لمشاجرته في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وقال إنه مستعد للتوقيع على اتفاقية المعادن والأمن مع الولايات المتحدة "في أي وقت وبأي صيغة مناسبة".

وتأتي تصريحات زيلينسكي هذه بعد يوم من تعليق ترامب لكل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، كما أنها تمثل استجابة للشروط التي حددها البيت الأبيض لإنهاء الأزمة الدبلوماسية، وذلك بعد أن طلب مسؤولون أمريكيون من زيلينسكي أن يعتذر علنا لترامب ويوقع على اتفاق المعادن من أجل إعادة العلاقات الأمريكية الأوكرانية إلى ما كانت عليه.

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني إنه لا يرى سببا للاعتذار، بعد المواجهة القوية مع ترامب ونائبه جيه دي فانس في البيت الأبيض الجمعة الماضي، قبل أن يتراجع عن موقفه اليوم.

وفي تغريدة على منصة إكس قال زيلينسكي "لم يسر اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. من المؤسف أن يحدث بهذه الطريقة. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور. نود أن يكون التعاون والتواصل في المستقبل بناء".

وأكد أن أوكرانيا ملتزمة بإنهاء الحرب وأنها "مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم".