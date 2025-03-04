ستارمر يرحب بعرض زيلينسكي للعمل مع ترامب لوضع خطة سلام

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رحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأخير للعمل مع أمريكا لوضع خطة سلام لأوكرانيا.



وقال ستارمر - خلال اتصال هاتفي، أجراه مع زيلينسكي، اليوم الثلاثاء - إنه يجب أن تعمل جميع الأطراف على تحقيق سلام دائم وآمن لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، معربًا عن ترحيبه بالتزام زيلينسكي الثابت بتحقيق السلام، حسبما أوردت صحيفة (الجارديان) البريطانية.



واتفق ستارمر وزيلينسكي على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن ستارمر أجرى اتصالًا هاتفيًا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث الوضع في أوكرانيا، حيث أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن هناك توافق في الرؤى بين ستارمر وترامب بشأن هدف تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.