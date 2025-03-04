خليه على فطارك.. الفريك كنز صحى على مائدة رمضان

كتبت فاطمة ياسر

الفريك من الأطعمة المغذية والمفيدة على مائدة رمضان، فيعتبر بديلا صحيا للأرز، حيث يوفر طاقة مستدامة ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وذلك وفقا لما أشارت إليها الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية في قصر العيني.

فوائد الفريك في رمضان

قدمت ليندا أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول الفريك في مائدة رمضان، ومنها:

1. مصدر غني بالألياف

يساعد في تنظيم الهضم ومنع الإمساك بسبب احتوائهاعلي نسبة عالية من الألياف، وهو أمر شائع في رمضان بسبب تغير العادات الغذائية.

2. يمنح طاقة مستدامة

يحتوي على كربوهيدرات معقدة تُهضم ببطء، مما يساعد في الحفاظ على مستوى طاقة ثابت أثناء الصيام.

3. غني بالبروتين

يعد خيارًا مثاليًا لمن يريدون وجبة مشبعة ومغذية، فهو غني بنسبة عالية من البروتين ولذا فيمد الجسم ما يحتاجه ، خاصة عند تحضيره مع اللحم أو الدجاج.

4. يحافظ على استقرار السكر في الدم

بسبب انخفاض مؤشره الجلايسيمي، فهو يمنع ارتفاع السكر المفاجئ بعد الإفطار، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

5. مصدر للفيتامينات والمعادن

يحتوي على الحديد، المغنيسيوم، والزنك، مما يعزز المناعة ويحافظ على النشاط خلال اليوم.

كيف يمكن إضافته إلى مائدة رمضان؟

قدمت استشاري التغذية العديد من الطرق الصحية التي يمكنك تناول الفريك بها، ومنها:

-شوربة الفريك: مغذية وسهلة الهضم بعد يوم طويل من الصيام.

-الفريك مع اللحم أو الدجاج: وجبة متكاملة تمنح الجسم البروتين والطاقة.

-محشي الفريك: بديل صحي لمحشي الأرز، غني بالألياف ويمنح شعورًا بالشبع.