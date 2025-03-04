خبراء يحذرون من تضاعف معدلات السمنة.. كيف تحافظ على ليقاتك؟

كتبت فاطمة خليل

فى 4 مارس من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى للسمنة للتوعية بمخاطرها، وقد كشفت دراسة نشرتها مجلة لانسيت الطبية أن معدلات السمنة العالمية تضاعفت منذ عام 1990، حيث يعانى أكثر من مليارى شخص من زيادة الوزن أو السمنة، وحذر الخبراء من أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن بحلول عام 2050، وفى هذا التقرير نتعرف على نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية، بحسب موقع تايمز ناو.

نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية والحفاظ على وزن صحى

ولمنع السمنة والحفاظ على الصحة العامة، فكر فى دمج العادات الصحية التالية فى روتينك اليومى..

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

ركز على الأطعمة الكاملة غير المعالجة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة. قلل من تناول المشروبات السكرية والأطعمة المعالجة والدهون غير الصحية.

حافظ على نشاطك

قم بممارسة نشاط بدني معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل، مثل المشي، أو ركوب الدراجات، أو السباحة، في معظم أيام الأسبوع.

راقب أحجام الحصص

انتبه إلى أحجام الحصص لتجنب الإفراط في تناول الطعام، خاصة عند تناول الطعام بالخارج أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

ترطيب الجسم بشكل صحيح

اشرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم لدعم عملية التمثيل الغذائي ومنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية.

احصل على قسط كافٍ من النوم

حاول الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، لأن قلة النوم يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وزيادة الجوع.

إدارة التوتر

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى تناول الطعام العاطفي والعادات غير الصحية، مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو اليوجا.

الحد من وقت الشاشة

تقليل الأنشطة المستقرة، مثل مشاهدة التليفزيون أو الاستخدام المفرط للهاتف، ودمج المزيد من الحركة في الحياة اليومية.