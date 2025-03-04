الدعم السريع تستهدف سد مروى بالطائرات المسيرة.. وانقطاع الكهرباء بالولاية الشمالية

كتبت ريهام عبد الله

شنت ميليشيا الدعم السريع، هجوما جديدا بالطائرات المسيرة، اليوم الثلاثاء، مستهدفة محطة كهرباء مروى للمرة الثالثة خلال شهر، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء واسعة من الولاية الشمالية في السودان.

ومن جهتها، أكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشركة كهرباء السودان، في بيان رسمي، أن المحطة التحويلية بمروى تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تضرر المحول الرئيسي المغذي للولاية الشمالية.

وأشارت الشركة إلى أن الاستهداف المتكرر لمحطات الكهرباء يؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وطمأنت المواطنين بأن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق والحد من الأضرار، فيما يواصل الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال تقييم حجم الخسائر والبدء في عمليات الإصلاح لإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن.

ومن جهتها، اتهمت قيادة الفرقة التاسعة عشر مشاة مروى، عناصر الدعم السريع بالوقوف وراء هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت قيادة الفرقة وسد مروي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان:" قوات التمرد الإرهابية استهدفت قيادة الفرقة 19 مشاة وسد مروي بعدد من المسيرات مما أحدث بعض الأضرار".

وطمأن البيان المواطنين بالولاية الشمالية ومحلية مروي بأن الجيش في كامل الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي طارئ أو أي أجسام غريبة في سماء المنطقة.