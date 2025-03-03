هجوم انتقامى للدعم السريع على عشرات القرى بشمال دارفور.. وفرار الآلاف

ريهام عبد الله

شنت ميليشيا الدعم السريع هجمات انتقامية على عشرات القرى الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور فى السودان، وهو ما أسفر عن فرار آلاف السكان تجاه مخيم زمزم للنازحين، خوفا من الهجمات المتزايدة.

ومن جهته قال محمد خميس دودة، المتحدث باسم مخيم زمزم للنازحين، إن الدعم السريع، هاجمت 52 قرية بمحلية دار السلام جنوب شرق الفاشر، ونهبت المواشي وقتلت المواطنين وهجّرت آلاف السكان الذين يقطنون في هذه القرى إلى معسكر زمزم، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشف أن الهجمات الانتقامية جاءت ردًا على تدمير الجيش والقوات المتحالفة معه، لقافلة إمداد ضخمة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة عِد البيض.

وأشار إلى أن معسكر زمزم يواجه ضغطًا سكانيًا غير مسبوق جراء وصول آلاف المدنيين من قرى شرق وجنوب وغرب الفاشر واحتمائهم بالمخيم، الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية جراء توقف المنظمات الدولية عن عملها لانعدام الأمن

وفي 27 فبراير الماضى، دمّر الجيش السوداني وحلفاؤه قافلة إمداد عسكري ضخمة تابعة لقوات الدعم السريع كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قادمة من ولاية جنوب دارفور.

ومن ناحيته قال بيان أصدره المتحدث باسم حركة تحرير السودان الصادق علي النور إن ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها هاجمت عدة قرى جنوب الفاشر، بدأت بسوق السبت في مركز منطقة "قرويد بشم" بمحلية دار السلام، وتسبب الهجوم وفقًا للمتحدث في تدمير محطات المياه والسوق الرئيسي للمنطقة.

وتعرض بعض الرعاة للقتل وتم نهب كميات كبيرة من الماشية والاستيلاء على أجهزة الإنترنت الفضائي "ستار لينك" ومولدات الكهرباء وأجهزة الطاقة الشمسية ومولدات المياه، وكشف الصادق على النور عن قتل بعض النساء والأطفال وكبار السن وإجبار ما تبقى من المواطنين على الفرار نحو مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر.